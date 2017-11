Isolert fra omverdenen etter ras: – Vi føler oss oversett

Torsdag kveld gikk det et nytt steinras som blokkerte fylkesveg 805 mot Myrland i Flakstad, og de 15 fastboende er igjen adskilt fra omverdenen.

Tor Ivar Johnsen i Statens vegvesen sier at det vil ta flere dager før de kan åpne veien igjen. Foto: TOMAS ROLLAND / Statens vegvesen

– Det vil ta dager før vi kan åpne veien, forteller Tor Ivar Johnsen, fungerende avdelingsdirektør i Midtre Hålogaland hos Statens vegvesen.

Må vente på at det skal stabiliseres

– Vi har rutiner på at det skal gå 24 timer etter raset, før vi går inn og begynner å gjøre noe. Nå gjør vi jevnlige observasjoner, og det skal være stabilt før vi kan åpne veien igjen, påpeker Johnsen.

Han presiserer at de allerede har hatt fagfolk på stedet for å inspisere området, men at de ikke kan ta noen vurdering før mandag. Det skal ifølge Johnsen være svært vanskelig å sikre fjellet bedre, fordi det er et sideglatt terreng som raser hvert år.

– Dersom det stabiliserer seg, håper vi å kunne åpne veien i løpet av tirsdag eller tidlig onsdag, sier han.

– Har alltid rasfaren «i bakhodet»

Leder for Myrland velforening, Simon Aldridge, er en av dem som nå er isolert. Han sier at innbyggerne i bygda alltid har rasfaren «i bakhodet» når de planlegger hverdagen.

– Vi er forberedt på det, og folk her har et godt lager med både mat og annet utstyr. Det er et godt samhold på Myrland, og kanskje ekstra godt når vi kommer opp i en slik situasjon, forteller Aldridge.

Aldridge har bodd i bygda siden 2000, og sier at han for lengst har mistet tellingen på hvor mange ganger de har vært isolert på denne måten. Velforeningslederen er frustrert over situasjonen.

– Vi føler oss oversett, for det har ikke vært gjort noe for å sikre veien eller for å lage ny vei. Vi kan ikke bli frustrerte over at det raser, men det må foretas noen tiltak her snart. Nå må vi få til en løsning, helst en tunnel, og vi skal snakke med kommunen om en beredskapsplan, sier han.

Det har betydning for kommunen

Ordfører Hans Fredrik Sørdal i kommunen mener situasjonen har mye å si for de 15 fastboende. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal sier til NRK at han skjønner situasjonen til innbyggerne på Myrland, men påpeker at det er lite han kan gjøre. Han har vært ute for å se på området, men sier det ikke er lett å åpne veien enda.

– Dette har betydning for kommunen, og det har mye å si for de 15 fastboende. Nå er de avsperret fra dagligvarebutikk og offentlige servicetilbud, og det er ikke lett å si hvor lenge de må være isolert slik, forteller ordføreren.