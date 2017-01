Isflak «store som lastebiler» kuttet både telefon- og nettforbindelse

Den siste uka har gitt mye nedbør, opp til 120 mm nedbør i form av snø og regn har truffet landsdelen. På Skjerstad ble to bygder isolert av et stort jordras og i Rana fikk innbyggerne fredag se en strøm av store isflak -og blokker seile nedover elva.

– Jeg trodde at faren var over, men når vi stod der var det plutselig som en propp løsnet og isen kom som et skred nedover. Det var helt utrolig, ufattelig å se ismassene ta tak i brua.

Ny og høyere bru

Erling Rødfjell. Foto: PRIVAT

Det forteller Erling Rødfjell, som fredag tok turen opp til fritidshuset på hjemplassen. I fjor sommer satte han, broren og noen kamerater opp ei ny bru til hyttefeltet etter at store ismasser ødela den 53 år gamle brua i 2013.

At den nye brua kunne lidd samme skjebne hadde han ikke sett for seg.

– Vi hadde aldeles ikke trodd at det skulle bli så store mengder nedover elva denne vinteren. Vi bygde den nye brua 80 centimeter høyere for at den skulle være trygg, forklarer Rødfjell.

Den 74 meter lange brua brukes av hytteeiere for transport med scooter og firhjuling. Selv om den ikke ble ødelagt må Rødfjell bruke deler av sommerferien til reparasjonsarbeid.

– Vinteren er langt fra over, så jeg vet ikke hva vi nå har i vente, men noe må nok rettes opp og demonteres. Det var en unødvendig test den ble utsatt for, om man kan si det slik.

Mistet forbindelse

Noen mil sørover, ved Skonsengbrua, kunne også Kent Inge Ingebrigtsen filme naturkreftene. Han sier det en periode var dramatisk, men at det hele gikk overraskende bra.

– Det er snakk om store krefter når isflakene like store som lastebiler flyter nedover elva. I én kilometer lå det tettpakket med is og vann før det løsnet, forteller han.

På grunn av strømmen røk telefon, internett -og fiberkabler tvers av. Kent Inge er én av noen hundre innbyggere på Røsvold som møter helga under internett.

– Telefondekningen har jeg fått tilbake, men en god del husstander er fri for internett. Når det kommer tilbake er usikkert, men jeg forstod det slik at de skulle prøve å strekke andre kabler.

Politiet valgte å stenge av brua for ferdsel da skredet var på sitt sterkeste.