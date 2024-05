Inviterer helseministeren til innføring i PCI–saken

Leder av Salten regionråd Sigurd Stormo, inviterer helseminister Jan Christian Vestre til Bodø for å få en innføring i PCI–saken og Helse Nords omstillingsarbeid.

– Vi er bekymret for fremtiden i denne regionen uten et PCI-tilbud, sier Stormo.

– Vi forventer selvsagt å ha et likeverdig tilbud som resten av landet. Det var også motivasjon da vi jobbet for å få dette tilbudet etablert ved Nordlandssykehuset i 2020.

Det er styret i Helse Nord som skal behandle denne saken, men lederen av Salten Regionråd mener det er avgjørende at ministeren setter seg inn i PCI saken før en beslutning tas.

– Vi er sterkt kritiske til prosessen som nå kjøres, spesielt når det er så stor faglig uenighet om hva som er fakta i saken, sier regionrådslederen.

I evalueringen påpekes det samarbeidsproblemer mellom Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Interne samarbeidsproblemer mellom helseforetakene bør ikke stå i veien for et godt helsetilbud i Salten og Helgeland, mener Stormo.

– Vi er av den klare oppfatning at for å sikre et likeverdig helsetilbud i landsdelen og vår region, så må PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset videreutvikles, og gjøres om til et døgntilbud.