Interesseorganisasjon måtte selv granske dødsulykker med mikrofly

Siden 2005 har det norske mikroflymiljøet har vært utsatt for til sammen sju dødsulykker med til sammen 13 omkomne, ifølge Aftenposten. Men i motsetning til vanlige flyulykker, der Statens havarikommisjon for transport gransker ulykkene, har det i alle år vært interesseorganisasjonen Norges Luftsportforbund som selv har gransket mikroflyulykker.

GRANSKET SEG SELV: – Ingen har hatt plikt til å undersøke og granske mikroflyulykker, og interesseorganisasjonen har endt opp med å granske seg selv, sier generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund.

– Vi har påtatt oss denne oppgaven påeget initiativ, både fordi vi er en interesseorganisasjon og av hensyn til pårørende, sier generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund.

Har jobbet for endring

Norsk Luftsportforbund har i flere år jobbet for å få det endret ordningen.

– Vi har ment at det må være alvorlighetsgraden som skal avgjøre om Havarikommisjonen kobles inn, ikke flytypen, sier Laupsa.

UAVHENGIG: Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen sier det er et behov for et uavhengig organ til å se på mikroflyulykker. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

I februar i år fikk Luftsportforbundet gehør i Samferdselsdepartementet. Nå er det Statens havarikommisjon for transport som skal granske ulykker med mikrofly.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen legger ikke skjul på at de mange ulykkene som har vært med mikrofly, har satt fart i prosessen.

– Vi ser at det er et behov for at en uavhengig og statlig organ gransker disse ulykkene, sier Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen.

Mikrofly enormt populært

GRANSKES: Mikroflyulykken i Gildeskål er den andre i rekken hvor Havarikommisjonen gransker ulykken. Foto: Politiet

Mikroflyging er en sterkt voksende luftsport i Norge. Det finnes 45 mikroflyklubber i Norge, med drøyt 220 luftdyktige mikrofly og om lag 1000 medlemmer.

Men det også er flere grunner til at Havarikommisjonen tar over granskingen.

– Vi ser at det er et samfunnsmessig behov. De pårørende i alvorlige flyulykker fortjener å få svar. Mikrofly blir mer og mer avanserte, og terskelen er mye lavere for å fly dem, sier han.

Siden avtalen mellom havarikommisjonen og Luftsportsforbundet kom i stand har det skjedd to nye dødsulykker.

MIKROFLY STYRTET I MELØY: To menn fra Nordland på 59 og 32 år døde da mikroflyet de satt i, styrtet tirsdag. Ulykken skjedde på Ramnfjellet, som ligger helt sørøst i Gildeskål kommune ved kommunegrensa til Meløy og Beiarn.

Den første skjedde 21. juli da NRK-redaktør Morten Ruud fra Lakselv Mikroflyklubb omkom da et gyrokopter han førte styrtet ved Kilpisjärvi i Finland. En passasjer kom lettere til skade. Den andre ulykken skjedde i Meløy tirsdag denne uka da et mikrofly havarerte på Ramnfjellet, som ligger helt sørøst i Gildeskål kommune ved kommunegrensa til Meløy og Beiarn.

Norges Luftsportforbund bidrar fortsatt med faglig innsikt, og er svært fornøyd med den nye ordningen.

– Samarbeidet har fungert veldig bra. Havarikommisjonen oppretter kommisjon og vi oppretter en intern granskingsgruppe som bidrar med informasjon, sier John Eirik Laupsa.