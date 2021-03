Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er veldig trist, men vi stoler på de tiltakene som nå er iverksatt av kommunen.

Anne-Sofie Nystad er daglig leder og frisør ved Mode frisørsalong i Bodø. Fra torsdag møter kundene hennes en stengt dør.

Bodø kommune har innført flere nye tiltak for å minske koronasmitten.

De siste tre ukene er det bekreftet cirka 180 nye smittetilfeller. Flere av disse er av den sørafrikanske eller britiske virusvarianten.

Nystad forteller at salongen trolig vil klare en ny runde med stengte dører.

Både hun og assisterende daglig leder, Tina Isabell Bjørntvedt mener det likevel ville vært forsvarlig å holde salongen åpen.

– Frisørbransjen har hatt de strengeste tiltakene, og det har fungert. Det har så å si ikke vært noe smitte i frisørbransjen i året som var, men vi har likevel full respekt for at kommunen velger å stenge ned.

Seks nye smittetilfeller

Under tirsdagens pressekonferanse opplyste Bodø kommune at seks personer har fått påvist koronavirus siste døgn.

Utfordringen er at alle de seks har ukjent smittevei, altså vet ikke smittesporerne og kommunen hvor personene har blitt smittet.

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen ser svært alvorlig på dette.

– Tiltakene virker, og vi har fått stabilisert situasjonen i en rimelig grad, men ikke tilstrekkelig. Vi må slå ned dette utbruddet nå, sier smittevernoverlegen.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, forklarte hva slags nye tiltak som blir innført i Bodø kommune, fra natt til torsdag. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Den alvorlige smittesituasjonen fører til flere, og mer inngripende tiltak, bekrefter ordfører Ida Pinnerød (Ap).

– Denne innstrammingen kommer med bakgrunn i det vi har sagt. Det betyr at virksomhetene som driver med en til en-behandling, som ikke er medisinsk, altså frisører, barbershop, tatoveringsstudio og lignende, er nødt til å stenge ned.

Disse tiltakene vil iverksettes natt til torsdag.

Dette betyr at Bodø er den eneste kommunen i landet som også har stengt ned frisører, og lignende næringer, i tillegg til de strengeste nasjonale tiltakene.

Kan vare over påske

Ida Pinnerød sier til NRK at tiltakene de gjør nå, kan vare i lang tid fremover.

– Vi må nok belage oss på at de tiltakene vi har i Bodø nå, vil vare over påske med den situasjonen vi har. Vi har altså seks nye tilfeller uten kjent smittevei, så da kan det være flere smittede.

– Kan det bli enda strengere tiltak fremover?

– Vi har flere verktøy i skuffen. Som vi ser i Oslo har de hatt enda mer inngripende tiltak i privatsfæren, men vi har stor tiltro til at bodøværingene har forstått alvoret og at de gjør sitt for å hindre spredning, blant annet ved å ha få nærkontakter.

MED GODT MOT: Tina Isabell Bjørntvedt og Anne-Sofie Nystad sier de har forståelse for at kommunen ber de stenge dørene. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Tross for at de må stenge dørene er de to frisørene ved godt mot, og håper at de får åpne snart igjen.

– Bedriften har en sunn økonomi. Sist måtte vi holde stengt i seks uker, og jeg håper selvfølgelig ikke at vi må holde stengt så lenge denne gangen, men jeg tror det vil ordne seg uansett, sier Nystad.

– Jeg tror kundene står klare på døren når vi får åpnet igjen, legger Bjørntvedt til.

Ukjent virustype

Alle skolene i Bodø er på rødt nivå, og ordføreren sier at de nettopp har hatt en stor gjennomgang i hvordan dette skal utføres.

– Skolene vil ha ulik praksis siden de er forskjellig bygget, og har forskjellig antall elever, sier Pinnerød.

Kommunen har ikke per nå svar på om de nye smittetilfellene er av den sørafrikanske, eller britiske mutasjonen, som begge har blitt påvist i kommunen.

– Vi har ikke fått svar på dette enda, og så langt har vi ikke sikre opplysninger på om den britiske mutasjonen av viruset har spredt seg, sier Hagen og fortsetter:

– Nå har vi fått en melding fra Nordlandssykehuset, hvor laboratoriet der har muligheten til å stadfeste hva slags virus det er, så det skal ikke ta lang tid før vi vet dette, sier smittevernoverlegen i Bodø.