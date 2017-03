Innfører forbud mot mobiltelefoner under stor militærøvelse i nord

Se for deg en krisesituasjon der sirenene går. Det er krig i Norge. Mobilnettet går i svart, det er ikke mulig å sende tekstmeldinger eller ringe familie og venner.

For Forsvaret er bortfall av mobilnett noe man ønsker trene på. Neste uke starter årets viktigste øvelse Joint Viking. Den skjer i Finnmark, om lag 8000 soldater deltar fra alle forsvarsgrener. Også britiske og amerikanske styrker tar turen for å være med.

Talsmann for Hæren, Ole Johan Skogmo. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Og her vil det bli praktisert et mobilforbud. Aldri før har noe mobilforbud vært i nærheten av det som nå skal praktiseres for flere tusen mannskaper, melder Forsvarets Forum.

– I krise og krig vil det være deler av landet som er helt uten mobildekning, sier oberstløytnant Ole Johan Skogmo, som er talsmann for Hæren.

Folk flest har aldri vært mer avhengig av mobilen som i dag. I praksis går vi rundt med små datamaskiner i lomma. Hvis krisen først skulle være et faktum, hva da?

– Hvis sivilbefolkningen vil øve på det samme som oss, så bør man tenke over hvordan man kan kommunisere hvis mobilnettet er nede, sier Skogmo.

Beredskap i hjemmet

Forsvaret har selvsagt sine egne systemer de kan kommunisere gjennom dersom krise er et faktum. For sivilbefolkningen vil nok kommunikasjon over Internett være et naturlig andrevalg. Kanskje fungerer fasttelefonen, for dem som fremdeles har det.

Ramler alt sammen, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) noen enkle råd for hvordan man kan være rustet til å klare seg selv noen dager.

– Tenk igjennom hvilke og utfordringer du kan møte i en krisesituasjon, og konsekvensene av langvarig strøm-, vann og telebrudd. Finn ut hvordan risikoen kan reduseres på forhånd, sier Per Brekke, assisterende direktør i DSB.

Det kan være lurt å ha det en er mest avhengig av – mat, vann og varmekilder – i hus. Du kan lese mer om beredskap i hjemmet på sikkerhverdag.no - DSBs nettside for privatpersoner.

En sikkerhetsmessig utfordring

Tilbake til øvelsen i Finnmark forteller oberstløytnant Ole Johan Skogmo at mobilbruk for militærets del også handler om å unngå gi informasjon utilsiktet til fienden.

Med de avanserte telefonene man har i dag, vil det for en motstander være mulig å både kunne se hvor mobilene er samlet, samt hva som kommuniseres gjennom dem.

– Sosiale medier er også en utfordring rent sikkerhetsmessig. Soldater eller befal som legger ut ting fra øvelsesområder, vil kunne avsløre posisjon og hva man bedriver.

Det å legge fra seg mobilen er et enkelt tiltak som bedrer sikkerheten.

Dronefrobud

Det er ikke bare mobilforbud som praktiseres under øvelsen som varer fra 6. til 15. mars. Forsvaret har også fått innført et forbud mot droner.

– På de to siste øvelsene har vi hatt over tosifret antall droneobservasjoner som ikke har vært våre egne. Et HD-kamera 50–100 meter over bakken kan avsløre ting på et detaljnivå vi helst ikke ønsker. Det handler også om flysikkerhet, forklarer Skogmo.

– Har det vært mistenkelig droneadferd på tidligere øvelser?

– All drone aktivitet som vi ikke kjenner til i øvelsesområdet, er uønsket, sier Skogmo, som lar det være opp til PST å vurdere om fremmede makter sender droner for å overvåke norske øvelser.