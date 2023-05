Til «Trevarefest»:

Festivalen organiseres i en helg helst i fellesferie. Om dette ikke la seg gjøre ønskes festivalen flyttet til et alternativt sted utenfor Henningsvær.

Ønsker at dere ta et større ansvar for festivaldeltakerne både under festivalens åpningstider, men også før og etter. Dette gjennom:

– Større innsats til å forebygge at festivaldeltakere drikker alkohol synlig på åpen gate og eller oppholder seg synlig beruset rundt om i Henningsvær.

– Stille med vakter som til enhver tid under festivalens varighet, hele døgnet om nødvendig, slik at festdeltakere ikke oppholder seg beruset i gatene eller andre friluftsområder, særlig her Solvarden.

– Rydder opp under og etter festivalen, slik at det ikke er tomflasker, ølbokser og søppel som ligger rundt i Henningsvær.

Til Vågan kommune:

Hyppige skjenkekontrollen gjennom hele festivalen.

Bruk av sine styringsmuligheter for å sørge for at alle forskrifter og loven blir overholdt.

Til politiet:

Det er nødvendig at politi holder seg i Henningsvær til samtlige festivaldeltakere har gått hjem for kvelden og det er ro i bygden.

At de overholder NULL toleranse med hensyn til, drikking av alkohol på åpen gate, oppholder seg synlig beruset rundt om i Henningsvær, offentlig urinering og ordensforstyrrelser.

(brev til Trevarefest, Vågan kommune og politiet datert 05.05.2023)