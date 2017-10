Innbyggere stengte fylkesvei: – Alvorlig, mener vegvesenet

På søndag fikk en personbil stein over seg på fylkesvei 817 i Stamsund. Steinen skal ha kommet fra en skjæring rett ved veien, og totalskadet bilen. Dette førte til at så mange som 20–25 innbyggere fra Stamsund valgte å stenge av veien for å rydde løsmassene.

– Vi ønsket ikke å vente på enda et ras, derfor tok vi ansvar, sier en av dem som var med på å aksjonen, og som ønsker å være anonym, til NRK.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

På Facebook-siden "Ka skjer i Stamsund" har flere beboere i Stamsund takket innbyggerne for at de valgte å rydde vekk det som de mener kunne blitt enda et ras.

Disse kommentarene var blant de "Ka skjer i Stamsund" fikk på sin Facebook-side, etter at en av de frivillige la ut bilder fra aksjonen. Foto: Skjermbilde

– Alvorlig sak

Statens vegvesen er derimot ikke like fornøyd. De fikk på mandag en melding fra veitrafikksentralen om at en bil fikk en stein over seg, og skulle dermed ut å se på saken. Men i mellomtiden fikk de beskjed om at noen hadde ryddet den private skjæringen.

– Det er Statens vegvesen sin oppgave å renske stein i skjæringer. Det er det ikke trygt for private folk å bevege seg opp på en såpass høy skjæring uten sikring. Vi ser ganske alvorlig på at folk tar seg slik til rette, sier Jon-Roger Sørvang, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Ønsker dere å ta saken videre?

– Vi må prøve å komme i kontakt med dem som har tatt initiativ til dette. Vi trenger en forklaring på hvorfor de valgte å ta en så drastisk beslutning å stenge veien uten at vi ble varslet. Vi skal i verste fall anmelde dette, det er en ganske alvorlig sak, sier Sørvang.

– Ønsket bare å hjelpe

– Alle de som hadde med dette å gjøre er skikkelige folk. Det ble gjort midt på dagen på søndag, da er det få bilister som kjører her. Vi geleidet de som kom kjørende og gående, og alt skjedde på en ansvarlig måte, sier en av dem som var med på å rydde løsmassene.

De frivillige brukte omtrent 30 minutter på å rydde veien. Foto: privat

Den frivillige forteller videre at alle som var med på ryddeaksjonen forstår reaksjonen til vegvesenet, men at de bare ville hjelpe.

– Vi skjønner reaksjon til Statens vegvesen, men vi kan love dem at ingenting som skjedde der var usikkert. Vi ville få bort steinmassene så fort som mulig, og valgte derfor å ta saken i egne hender.