Innbyggerne i Sandnessjøen og Mosjøen ligger helt i norgestoppen over nordmenn med kortest avstand til akuttsykehus, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men det kan nå ta slutt.

I dag behandler styret ved Helgelandssykehuset hvilke sykehus i regionen som skal legges ned og hvilke som skal bestå.

I dag har regionen som teller 78.000 innbyggere tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Sykehuset i Mo i Rana er litt større enn det i Sandnessjøen, og ligger i byen på Helgeland med flest innbyggere.

Men Mo i Rana er også en utkant, lengst nord i regionen.

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, ønsker seg to sykehus på Helgeland. Foto: Frank Nygård / NRK

Det betyr at innbyggerne lengst sør i regionen får lengre reisevei dersom styret og til slutt helseministeren velger å lytte til den eksterne ekspertgruppa, som i to omganger har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus.

Rapporten ble avfeid som et makkverk av ordføreren i nabokommunen.

Det ble raskt organisert folkeaksjoner, Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog for å bevare sykehuset i Sandnessjøen.

I en felles pressemelding krevde 12 ordførere i kommunene sør i regionen at et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i Leirfjord.

Ifølge den eksterne ekspertgruppa er Leirfjord-alternativet trukket fram som det beste alternativet med tanke på nærhet til befolkningen.

Du trenger javascript for å se video.

Sykehusdirektør vi ha to

Sist uke kom konklusjonen fra Hulda Gunnlaugsdóttir. Hun er administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Hun anbefaler beholde to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et mindre i Sandnessjøen. Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

Gunnlaugsdóttir begrunner avgjørelsen med geografi, værforhold og bosettingsmønsteret på Helgeland.

Dette er sykehusdirektørens anbefaling Ekspandér faktaboks Sykehusdirektøren tilråder modell 2b-1: Ett stort akuttsykehus i Mo i Rana og ett akuttsykehus i Sandnessjøen i kombinasjon med DMS i Mosjøen og Brønnøysund.

Begge sykehusene skal ha fødeavdeling og akuttkirurgisk tilbud, men ulik faglig profil.

Akutt kirurgi, gynekologi og kreftkirurgi vil i all hovedsak samles i Mo i Rana.

Sykehuset i Sandnessjøen skal ha fødeavdeling, elektiv kirurgi, akuttilbud i indremedisin og kirurgi.

Sykehusdirektørens forsøk på å komme befolkningen i møte har ikke greid å roe gemyttene.

14 kommuneleger: – Svært bekymret

Mandag skrev 14 kommuneoverleger sør for Korgfjellet et åpent brev til styret hvor de advarer mot tosykehusløsningen.

– Faglig sett er det best med ett stort sykehus sentralt plassert sør for Korgfjellet. Hvor det skal ligger, overlater vi til politikerne, sier kommuneoverlege Kirsten Toft i Alstahaug. Foto: Frank Nygård / NRK

Legene mener forslaget betyr at pasienter som har vært utsatt for ulykker, traumer, blødninger og skader ikke lengre skal behandles ved Sandnessjøen sykehus.

– Som fagfolk er vi svært bekymret. Vi er en lang og komplisert region. Vi kan ikke godta at akuttilbudet blir så til de grader skjevfordelt, sier kommuneoverlege Kirsten Toft.

Å belage seg på helikoptertransport er ikke realistisk, ifølge legene.

– Det tar 42 minutter i ren flytid med helikopter fra Sør-Helgeland til Mo i Rana. Vi vet at regulariteten er under 40 prosent vinterstid.

Avviser påstandene

Kåre Løvstakken er Prosjektdirektør 2025 for Helgelandssykehuset,

Han skjønner at folk er bekymret.

– Det har vært en vanskelig sak både faglig og emosjonelt. Med tanke på geografien vi har, har vi falt ned på at dette er den beste løsningen.

I sitt tilsvar til kommuneoverlegene, avviser Helgelandssykehuset påstander.

– Vi oppfatter at de 14 som står bak brevet mener forslaget fra administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir er uforsvarlig, og at tilrådningen i praksis betyr at akuttfunksjonene legges ned i Sandnessjøen. Det er ikke tilfelle.

Både Sandnessjøen og distriktsmedisinske sentre skal ha akuttberedskap 24 timer i døgnet, året rundt, sier han.

Ministeren avgjør

Sandnessjøen skal ha døgnvakt kirurgisk, anestesi og gynekologisk vakthavende.

– Sandnessjøen skal ha kirurgisk beredskap til å ta seg av alvorlig og livstruende tilstander som må behandles raskt.

– Hvorfor kommer ikke tydelig fram i innstillingen til styret?

– Jeg mener at det kommer tydelig fram. Vi er ganske klare på at akuttberedskapen skal opprettholdes. Men i og med at disse kommunelegene ikke har fått det med seg har vi kanskje kommunisert dårlig.

Samtidig medgir han at begrepene «fullverdig» og «likeverdig» er vanskelig å definere.

– Det er ikke snakk om at man på lille Helgeland skal bygge to helt like sykehus.

Innstillingen fra sykehusdirektøren skal behandles av styret ved Helgelandssykehuset neste torsdag, 28. november.

Deretter går saken videre til styret i Helse Nord 18. desember, før Helse- og omsorgsdepartementet skal behandle saken i et foretaksmøte.