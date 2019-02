– Dører som har stått her siden kirka var ny er smadret. Det er trasig å se at mennesker kan gjøre noe sånt, uten respekt og en følelse for at dette skal tas vare på, sier sokneprest Kyrre Kolvik i Bodø domkirke.

Han var den siste som forlot kirka torsdag kveld, og sørget for at alt var låst.

Siden ytterdørene er intakte ser han ikke bort fra at noen har lurt seg inn mens kirka ennå var åpen, og ventet til alle var dratt.

– Vi har en veldig åpen policy, og ønsker at mennesker skal finne en åpne dør dersom de har behov for å komme i kirka, sier soknepresten.

Renholder slo alarm

Flere kontordører i kirkebygget er smadret. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Det var klokka 06 at politiet i Bodø ble varslet om innbruddet. En renholder som kom tidlig på jobb oppdaget at flere dører var slått i stykker.

– Flere dører i kontordelen av kirka var brutt opp, og det var tydelige tegn på at var gjort noen «romstyringer» inne i lokalene, opplyser operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt.

Da politiet kom til stedet, ble det klart at de ubudne kirkegjengerne hadde gjort mer enn å «romstert» i kirken.

Kollekten er forsvunnet

Det er tydelig at tyvene har vært på jakt etter penger og andre verdisaker, mener politiet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det er forsvunnet en del penger, og vi mistenker at kollekten er tatt. Det er blitt utført skadeverk inne i kirken, sier Magnussen.

Politiet har i morgentimene gjennomført en åstedsundersøkelse, og klokka 08.30 er de fortsatt på stedet og sikrer spor. De ansatte skal også gå gjennom kirka for å avdekke om mer er stjålet.

– Foreløpig har vi ingen mistenke for innbruddet, men vi håper at sporene vi har sikret, kan gi oss noen ledetråder.

Truet med tapetkniv

Også døra inn til sakristiet er smadret. Denne døra er like gammel sok kirken, som sto ferdig på 1950-tallet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Bodø domkirke sto ferdig i 1956, og ble fredet av Riksantikvaren i 2002, som en del av etterkrigsarkitekturen i Bodø. Den opprinnelige domkirka ble ødelagt da Bodø ble bombet sønder og sammen i 1940.

Det er andre gang i løpet av kort tid at Bodø domkirke blir utsatt for tyveri. Første nyttårsdag tok en person seg inn i kirka midt på lyse dagen og truet en kirketjener med tapetkniv.

Kirketjeneren ble ikke fysisk skadet, men gjerningspersonen tok med seg penger fra en jakke. Politiet har ikke pågrepet noen for tyveriet 1. januar.

Foreløpig ser ikke politiet noen sammenheng mellom de to hendelsene.

– Det framstår som to isolerte hendelser med ulike fremgangsmåter, sier Magnussen.

Vil vurdere sikkerheten

Sokneprest Kyrre Kolvik er mest lettet over at innbruddstyvene ikke har gått løs på instrumenter og andre gjenstander av stor verdi i kirka.

– De har brutt opp bøsser og tatt innholdet, klipt av hengelåser og tatt seg inn i kontorer. Det tyder på at de har vært på jakt etter penger.

Kirka er nå igang med å få byttet alle skadede dører og låsesmed er i gang med bytting av låser i domkirka.

Nå skal Bodø domkirke sette seg ned og diskutere sikkerheten i kirka.

– Hvis domkirke ønsker råd fra politiet om hvordan de kan sikre seg bedre skal de får det, sier operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt.

Nattens innbrudd påvirker verken det pågående bispevisitaset eller andre aktiviteter i Bodø domkirke.