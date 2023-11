• Det er mangel på jordmødre i Norge og mange av de som er i yrket nærmer seg pensjonsalder. I tillegg utdannes det for få. Det skaper bekymring for pasientsikkerheten blant gravide kvinner.

• Til tross for et fallende fødselstall, mener Jordmorforbundet at behovet for jordmødre ikke nødvendigvis reduseres, siden dagens gravide kvinner er eldre og har flere sykdommer.

• Mangel på praksisplasser er en av hovedårsakene til at det ikke utdannes flere jordmødre, til tross for at jordmorutdanningen er svært ettertraktet.

• Arbeidshverdagen for jordmødre kan være krevende og usikker, og mange nyutdannede jordmødre får ikke fast jobb. Over 20 prosent av jordmødre har redusert stillingen sin på grunn av høyt arbeidspress, og 60 prosent har vurdert å slutte, ifølge jordmorforbundet NSF.

• Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er klar over problemene og har lovet å ta tak i utfordringene rundt jordmormangelen, blant annet ved å opprette flere studieplasser og jobbe for flere faste stillinger. Likevel har det ikke skjedd store endringer halvveis inn i regjeringsperioden.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.