Sp og Ap krangler om tak på egenandel: – Dyrere for 800.000 pasienter under pandemien

Sps alternative statsbudsjett for neste år ble lagt fram på Stortinget torsdag.

Det skjer samtidig som Senterpartiets gjør sin beste meningsmåling siden i EU-kampen på 1990-tallet. Men en oppslutning på 20,2 prosent, puster partiet Ap i nakken.

Senterpartiet vil bruke 29 milliarder mer i oljepenger enn regjeringa, og vil være avgiftslettepartiet på rødgrønn side.

Vedum får kritikk for å være uansvarlig i pengebruken. Høyre mener Sps medisin vil føre til et fattigere Norge. SV sier de er skuffet over at partiet vil svekke inntektene til staten.

Også den mest potensielle samarbeidspartneren i en ny rødgrønn regjering etter stortingsvalget neste år, har en høne å plukke med Sp.

Det er særlig på ett område Arbeiderpartiet er overrasket.

Senterpartiet foreslår nemlig å heve taket på egenandelen i frikortordningen til 3030 kroner.

Økningen betyr at kronisk syke får økte utgifter til medisiner, legebesøk og medisinsk behandling.

I dag er dette taket på 2460 kroner. Regjeringen på sin side foreslås det økt til 3183 kroner.

– Fryktelig usosialt

– Denne prioriteringen både overrasket og skuffer oss. Det er fryktelig usosialt, og en støtte til politikken som regjeringen fører, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og sitter helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Konsekvensen blir tøff for flere hundre tusen nordmenn, ifølge partiet.

Det er usedvanlig dårlig timing midt i en pandemi, mener Kjerkol. Selv foreslår Arbeiderpartiet et tak på egenandeler på 2.460 kroner.

– Selv om Senterpartiet har brukt noen hundre millioner på sitt tak for egenandeler, er det fortsatt over 800.000 norske pasienter som får økte kostnader. Det skal ingen oppleve. Derfor tar Ap hele regninga, sier hun.

– Har nærmet oss hverandre

Det kan høres voldsomt ut at 800.000 nordmenn får høyere helseutgifter, men det er ikke snakk om enorme summer per pasient.

Likevel synes Kjerkol det er vanskelig å svelge at Sp går i fotsporene til regjeringen.

– Innen helse har vi på rødgrønn side nærmet oss hverandre gjennom hele denne stortingsperioden. I all hovedsak mange av de samme prioriteringene. Men i egenandelssaken er vi grunnleggende uenig, sier Kjerkol.

Sp: – Forteller ikke sannheten

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet sitter også i helsekomiteen på Stortinget.

– Jeg forstår godt at Ap ivrer etter å kritisere Sp når vi gjør det nærmest like bra på meningsmåler som Ap, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet.

Hun sier at Kjerkol ikke forteller sannheten.

– Senterpartiet øker egenandelstaket for de friskeste. Samtidig senkes egenandelstaket for de med mest bruk for helsetjenester. Det er ikke usosialt, men tvert imot en sosial omlegging.

Toppe avviser også at Senterpartiet støtter regjeringens forslag, som innebærer en total økning i egenandeler på vel 300 millioner kroner.

– Senterpartiets forslag er budsjettnøytralt. Altså tar vi ikke inn mere egenandeler til neste år.

Og legger til:

– Arbeiderpartiet prioriterer i sitt budsjettforslag penger til å redusere egenandelene for alle. Senterpartiet prioriterer i stedet penger til å redusere egenandeler for de sykeste, og heller styrke tjenestene.

Toppe nevner flere eksempler. Som å styrke kommunehelsetjenestene og sykehusbudsjettet, og 200 millioner i øremerkede midler til en korona-pakke til sykehjem der de mest sårbare i pandemien bor.

– Vi tror det er riktigere i en pandemi, enn å prioritere lavere egenandeler for alle, sier Toppe.