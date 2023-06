Mandag ettermiddag kolliderte en lastebil og to personbiler på riksvei 80 mellom Fauske og Bodø.

Totalt fire personer var involvert. Både ambulanse, politi og redningshelikopter rykket ut.

54 år gamle Ingrid Margrethe Nordhei fra Bodø omkom i kollisjonen. Hun ble erklært død på stedet av lege kort tid etter at ulykken skjedde, opplyste Politiet.

– Vi er helt sønderknuste

Hennes mann Arne Kristian Nordhei har gitt NRK tillatelse til å publisere navnet.

I et innlegg på Facebook skriver han at hun var alene i bilen da hun døde i kollisjonen på Kistrand.

– Det er ikke til å holde ut, og vi er helt sønderknuste, skriver han.

Han skriver at Ingrid var så viktig for så mange. Det er mange som nå har mistet en av sine aller beste og kjæreste venner.

– Kjære, kjære Ingrid, min hjertens kjær. Du er nå borte, men likevel overalt, avslutter han.

Han skriver at de blir tatt vare på av nær familie, venner, arbeidsgiver og kriseteam, men at familien vil trenge tid.

– Det er en bunnløs sorg. Kontrastene er så store. Vi lever i et hus hvor hun er overalt, og her skal vi sørge over henne. Men vi vet at vi kommer ut av dette på en måte, Jeg vil skryte av kriseteamet i Bodø, som har vært helt fantastiske. Hadde ikke de kommet på banen her nå, hadde vi ikke fikset det, sier Arne Kristian Nordhei til NRK.

Etterforskningen fortsetter

Politiadvokat i Nordland politidistrikt, Stian Pedersen Mojlanen, sa tirsdag til NRK at etterforskningen hittil tyder på at personbilen til Nordheim har kommet over i motsatt kjørefelt.

– Det etterforskningen tyder på hittil, er at en personbil har kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med en trailer. Den personen som omkom var fører av personbilen. I etterkant av kollisjonen har en bil bak kjørt inn i selve ulykken.

Politiet skal nå forsøke å finne ut hvorfor dette har skjedd, og får hjelp av ulykkesgruppen til Statens vegvesen.

Det er 70-sone på ulykkesstedet. Veien ble stengt i over fem timer, mens nødetatene arbeidet på stedet.

Ulykkesbelastet vei

I løpet av de ti siste årene har det vært fire drepte i trafikkulykker på riksvei 80 mellom Bodø og Fauske.

Totalt har det vært 97 ulykker med personskade på denne strekningen, viser tall fra Statens vegvesen.

Fylkesvei 17 på Kystriksveien er det registrert 146 ulykker i samme periode, mens Europavei 8 i Troms har det vært 90 ulykker med skader på personer. På fylkesvei 82 i Vesterålen er det registrert 66 ulykker.

De siste par årene har det vært to dødsfall akkurat i det aktuelle området, og ei stor trafikkulykke med flere skadde.

Ei kvinne i 50-årene mistet livet i ei trafikkulykke i juni 2022. En ung mann døde etter ei utforkjøring i desember 2022.

I januar i år ble tre personer sendt til sykehus etter ei større trafikkulykke med flere skadde på den samme veien.

Statens vegvesen skrev allerede i 2009 at veien var dårlig og ulykkesbelastet. Da ble tunnel vurdert, men funnet for dyrt.

«Den ca. 5,7 km lange strekningen av riksveg 80 mellom Sandvika og Sagelva har dårlig kurvatur. Vegen bærer preg av å ligge i vanskelig terreng med fjellet på den ene siden og jernbanen/sjøen på den andre siden.

Riksvegen ligger sammen med jernbanen i den smale sonen mellom fjell og fjord. Det er derfor lite rom for større omlegginger av traseen. Tunnelløsninger forbi Sagelva og Kistrand er vurdert, men funnet for kostbart.»