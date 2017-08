Ingen vil si hvem som kjørte: – Kan i teorien ende opp med at ingen blir dømt

Like før klokken 21.00 torsdag kveld fikk politiet melding om utforkjøringen i Steigen. I bilen satt det fire med i 30- og 40-årene som alle ble kjørt på sykehus uten alvorlige skader.

Etter at politiet hadde gjort rede på alle fire viste det seg at samtlige var beruset, men ingen av dem innrømmet å ha kjørt bilen.

Universitetslektor og advokat Angell advokatfirma, Thomas Benson. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det er sjeldent dette her. Som regel er det veldig enkelt å finne ut hvem som har kjørt i rusrelaterte ulykker, sier advokat Thomas Benson.

Årsaken til at ingen av mennene vil fortelle hvem som har kjørt bilen, er ikke avklart, men ifølge Benson kan det i ytterste konsekvens bety at samtlige fire unngår straff.

– Klarer ikke politiet å bevise hvem som har kjørt bilen, vil etter alt å dømme samtlige fire unngå straff, sier han.

Å sitte på i en bil i ruset tilstand er ikke ulovlig og uten en sjåfør, kan heller ingen dømmes.

I denne konkrete saken er foreløpig alle siktet, og de er derfor heller ikke pliktet til å avgi forklaring.

– Det blir dermed opp til politiet å finne ut hvem som kjørte, og det er ikke alltid det er mulig, sier Benson.

Flere bevismidler

Margrete Torseter, jourhavende jurist i Nordland politidistrikt forteller at det ikke er helt uvanlig at ingen ønsker å si hvem som kjørte, men at det ofte ender med at en av de involverte ender opp med å bli tiltalt.

Margrete Torseter, politijurist i Nordland politidistrikt. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Når vi ikke har en forklaring, så må vi bevise det på andre måter, og vi har flere ulike bevismidler å spille på utover de involverte sin forklaring, uten at vi kan gå i detalj på det, påpeker politijuristen.

Hun understreker likevel at de involverte i ulykken i Steigen ikke formelt er avhørt enda, og at de håper å få avklart hvem som kjørte i løpet av dagen. Klarer ikke politiet å bevise hvem som kjørte bilen, så kan det i ytterste konsekvens ende med at ingen blir dømt.

– Smartest å tilstå

Advokat Thomas Benson har likevel et klart råd til de som eventuelt skulle ende opp i en tilsvarende situasjon.

– Det smarteste vil være å tilstå, så man får saken ut av verden. Normalt vil du også få lavere straff om du tilstår. Ved å nekte risikerer man i tillegg å få straffen utsatt, og det kan ha uheldige konsekvenser dersom man for eksempel er avhengig av sertifikat i jobbsammenheng, påpeker Benson.