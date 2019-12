Kampen om sykehusledelsen på Helgeland er i full gang

På onsdag overrasket Helse Nord-sjef Lars Vorland med å anbefale en tosykehusmodell med likeverdige sykehus på Helgeland.

– Jeg forslår en tosykehusmodell. Men jeg ser på det som ett sykehus lokalisert på to plasser, sa han.

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland. Foto: JANNI ELENA HVIDSTEN EVENSEN / NRK

Det han ikke kunne svare på var hvor ledelsen skulle sitte i en slik modell. Det mente han hører til neste fase.

– Organiseringen internt er det (red.anm. sykehusdirektør) Hulda og Helgelandssykehuset som må ta seg av. Vi går nesten aldri inn og detaljregulerer foretakene våre.

– Kan føle seg annenrangs

Magne Lerø, ansvarlig redaktør i Dagens perspektiv. Han har mange års erfaring innen ledelse.

Han mener at å ha ledelsen på én plass kan fordeler for koordinering. Spesielt for et sykehus hvor de to avdelingene skal ha ansvar for forskjellige fagfelt.

– Da kan det være en fordel av dette koordineres. Man ser hvilket personell man har og hvilket behov det er. Så forsøker man å utnytte ressursene best mulig i stedet for at hvert av sykehusene har et helt eget ansvar.

Redaktør Magne Lerø har mange års erfaring med organisering av ledelse. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

En slik modell brukes blant annet i hovedstaden, med fordeler og ulemper.

– Modellen er valgt ved det største sykehuset, Oslo universitetssykehus. Her har man store sykehus under en enhetlig, samlet ledelse. Det er at minus at de som er på det ene sykehuset fort skulle ønske at de hadde en hel og full ledelse fysisk til stede.

– De som ikke er der ledelsen er, kan de føle seg langt unna der avgjørelsene tas?

– Ja, og derfor er det viktig å ikke gi opplevelsen av at man er i klasse B fordi man er langt unna ledelsen. Man må ha ledere begge steder, så det gjelder å gi lederne, der det er færrest ledere, fullmakt til å ta beslutninger.

Ser til «hovedsykehuset»

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), og ordfører i Alstahaug, Peter Talseth (Sp) er uenig i hvor ledelsen for sykehuset skal ligge.

– Styret i Helse Nord vedtok allerede i 2001 at hovedkontoret skulle ligge i Mo i Rana. Det er også vedtektsfestet i forbindelse med helseforetaket, sier Waage.

Til tross for dette, har Helgelandssykehuset fordelt administrative roller mellom Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage. Foto: Se Nor

– Økonomiavdelingen ligger i Rana, AMK-sentralen er i Sandnessjøen, mens personalavdelingen og kontoret for pasientreiser er i Mosjøen.

– Så dette mener jeg faktisk er en avklart sak.

Ordfører Talseth sier på sin side at han håper at Helse Nord tar en større rolle i hvor administrasjonen skal sitte.

Utover det, mener han at «hovedsykehuset» bør huse ledelsen, og venter spent på hva Helse Nord-styret velger å råde helseminister Bent Høie (H) til å gjøre.

– Jeg vil tro at det er naturlig at ledelsen plasseres på sykehuset som har de fleste funksjonene og som regnes som hovedsykehuset. Så får vi se hva Helse Nord og ministeren sier det skal være

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset sier i en SMS til NRK at hun ikke har noen kommentar til hvor ledelsen bør sitte.