Ingen tegn til vold på avdød samboer – politiet opprettholder siktelsen mot 57-åring

Til tross for at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke viser noen tegn til vold, vil samboeren til den avdøde kvinnen i Sortland fremdeles være siktet for grov vold med døden til følge.

Det bekrefter Nordland politidistrikt torsdag.

– Saken etterforskes videre. Dødsårsaken vet vi ikke før den endelige obduksjonsrapporten er klar, sier etterforskningsleder Anne Margrethe Kleczka i Nordland politidistrikt.

Hun tror det vil ta noe tid før den endelige rapporten er klar.

– Politiet har ikke endret status på siktede og vi har ikke anket tingrettens avgjørelse med henhold til varetektsfengsling, legger hun til.

Den foreløpige obduksjonsrapporten gir ikke svar på eventuelle funn som er gjort i blodet på den døde.

Mistenkelig dødsfall

Det var lørdag 29. desember at en 62-årig kvinne ble funnet død under mistenkelige omstendigheter i et hus i Sortland kommune.

Kvinnens samboer, en mann i 50-årene, ble raskt pågrepet og siktet for grov vold med døden til følge. Mannen nektet straffskyld, men godtok varetektsfengsling.

Dette ville derimot ikke retten godkjenne under fengslingsmøtet på nyttårsaften, da obduksjonsrapporten ikke viste noen tegn til vold på kvinnen som skulle tilsi at hun har blitt drept.

Naturlig dødsårsak?

I obduksjonsrapporten står det at det er mer sannsynlig at dødsårsaken er naturlig enn at den skyldes grov legemsskade påført at siktede.

NRK har i dag snakket med siktedes forsvarer Stian Paulsen om den foreløpige obduksjonsrapporten. Han hadde da ikke vært i kontakt med sin klient, og hadde derfor ingen kommentar til de nye opplysningene.