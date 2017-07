Ingen streik ved Bodø lufthavn

Det blir ingen streik ved Bodø Lufthavn fra mandag. LO Stat og Spekter har meklet på vegne av Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Falck Brann og Redningstjeneste, og ble drøyt to timer på overtid enige i meklinga. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter sier hun er glad for at de unngikk en streik som kunne ha ramma passasjerer og kunder ved Bodø Lufthavn. NTL er fornøyd med at de 19 ansatte får et godt lønnsoppgjør.