Ingen skal være tatt av snøskred ved Laupstad

Det er gjort rede for alle personene som var involvert i snøskredene ved Laupstad i Lofoten lørdag ettermiddag.

– Det ble sett flere skiløpere i området, derfor iverksatte vi en redningsaksjon, sier vakthavende redningsleder Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Ifølge VG skal det ha vært to utenlandske turister som utløste ett eller flere skred.

Det var lenge uklart om noen var tatt av skredet. Seks personer var i området, og de første meldingene gikk på at fire personer skulle være tatt, skriver VG.

Seks ble gjort rede for

Underveis i redningsaksjonen skal det ha blitt gjort rede for seks utenlandske skiløpere som hadde vært i området.

– De kunne fortelle at det var de som hadde utløst disse snøskredene, og at de alle seks var gjort rede for, sier Danielsen til NRK.

Skredet skal ha gått like nordvest for Laupstad, mellom 1,5 og 2 kilometer fra E10. Området er på vei ned mot det såkalte Morfjordskaret.

Vil forsikre seg om at ingen er tatt

Luftambulansen er sendt fra Evenes, startet søk i området. Det bruker elektronisk utstyr for å fange opp eventuelle sender- og mottakerutstyr i snømassene.

– Skredene er såpass brede og store i omfavnelse. Vi ønsker å gjøre et søk i området for å forsikre oss om det ikke er andre som kan være tatt.

I tillegg til Luftambulansen reiste også et helikopter fra Bodø til stedet med en lavinehund om bord. Både politiet, Luftambulansen og frivillige mannskaper er på stedet og deltar i søket.