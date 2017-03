Ingen skadet etter husbrann

En person har pustet inn røyk etter brann i et hus på Gruben i Rana. Personen ble sjekket av ambulanse på stedet, og fraktes ikke videre til sykehus. Brannen startet i et vaskerom på baksiden av huset, men ble raskt slukket av brannvesen, sier innsatsleder Arild Woldmo til NRK. Huset er foreløpig ubeboelig på grunn av røyk, og boligen blir nå sperret av for videre etterforskning. Brannårsak er foreløpig ukjent opplyser Woldmo.