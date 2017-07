Ingen personskader etter kollisjon

Ingen ble skadet etter at to biler kolliderte på fylkesvei 17, Vik på Helgeland. En bil ble påkjørt bakfra idet den blinket ved en avkjørsel. Det resulterte i at bilen havnet i grøfta, opplyser politiet til NRK. Sak opprettes og førerkortet til personen som kjørte på bakfra er tatt i beslag.