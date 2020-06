Ingen innlagte koronapasienter – likevel går ikke sykehusene for fullt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I midten av april sa helse- og omsorgsminister Bent Høie at norske sykehus skal tilbake til normal drift. Samtidig skulle koronaberedskapen opprettholdes.

Nå er det ingen innlagte pasienter med sykdommen covid-19 i noen av Helse Nord sine foretak.

I går var oversikten over antall innlagte ved de forskjellige helseregionene slik:

Helse Nord: 0

Helse Midt-Norge: 3

Helse Sør-Øst: 14

Helse Vest: 1

Til sammenligning var de respektive tallene 17, 21, 245 og 42 den 1. april. Dagen da tallene var høyest.

Likevel er ikke alle sykehusene tilbake for fullt, to måneder etter beskjeden fra helseministeren.

Ved Nordlandssykehuset har ventelista doblet seg. Nå er over 12.000 pasienter i kø.

UNN er nesten tilbake for fullt med over 90 prosent kapasitet.

Nordlandssykehuset ligger noe bak med ca. 80 prosent.

Kun ett sykehus går for tilnærmet full kapasitet med 95 prosent, ifølge en oversikt fra Helsedirektoratet: sykehuset i Vestfold (se faktaboks).

Frykter en bølge av pasienter på vent

Spesialist i indremedisin Tor Claudi og Svein Ragnar Steinert, spesialist i allmennmedisin, har skrevet et debattinnlegg om temaet i Avisa Nordland.

– Bakgrunnen for innlegget er at vi over lang tid har sett at pandemien har vært på vei tilbake. Men til tross for det, har sykehusene stengt ned mye av virksomheten. Vi tvilte på om det var grunnlag for å stenge så mye ned, sier Claudi til NRK.

De frykter nå en bølge av pasienter med kroniske sykdommer som ikke får behandling på grunn av en nedstenging de mener har vært overdrevet.

Tor Claudi, spesialist i indremedisin. Foto: Erik M. Sundt

– Det bekymrer oss at vi ikke kjenner de helseskadelige konsekvensene av de utsatte behandlingene. Jeg har en følelse av at de er større enn risikoen en tar ved å åpne opp.

Han påpeker også at det er kommunehelsetjenesten som tester pasientene.

– Det er de som ser om det kommer en ny oppblomstring av viruset. Da vil sykehusene ha en uke på seg til å forberede seg.

I mellomtiden bør sykehusene drives som normalt, mener Claudi.

– Forståelse for at det er krevende

Etter at Høie gikk ut og ba sykehusene gå for full drift igjen, sa ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det kom til å bli utfordrende og ta tid.

– Selv om Helse Nord i dag ikke har noen inneliggende covid-19-pasienter må de regionale helseforetakene fortsatt opprettholde en beredskap, sier han til NRK.

Samtidig skal det legges planer for å ta unna etterslepet av elektive pasienter fra mars, april og mai måned.

– Helsedirektoratet har forståelse for at dette er krevende. Aktiviteten har imidlertid tatt seg opp betraktelig selv om ingen foretak enda er oppe i fullt normal drift.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Terje Pedersen

Nakstad sier at helsetjenesten nå er langt bedre rustet for å takle en ny smittebølge.

– Likevel må en del beredskapssystemer være på plass under hele pandemien uavhengig av smittesituasjonen.

– Vi deler bekymringen om at dette kan påvirke andre pasientgrupper. Vi jobber aktivt sammen med helsetjenesten for å begrense disse uheldige konsekvensene, sier Nakstad.

Sykehusene: Gjør så godt vi kan

Mange av sykehusene har økt aktiviteten og tar nå inn lagt flere pasienter enn tidligere i vår.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset. Foto: Nordlandssykehuset

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehuset svarer på kritikken fra Claudi:

– Dagsbehandling var på normalnivå i mai. Økning i aktivitet begrenses ikke bare av personell, men også av flykapasitet og smittevernhensyn.

Hun fortsetter:

– Da pandemien var et faktum, fikk helseforetakene i oppdrag å forberede seg på en potensielt stor økning i antall pandemipasienter. Dette innebar et tidkrevende planleggings- og opplæringsarbeid. Samtidig som vi mottok pandemipasienter, etablerte pandemiposter og pandemimottak i alle sykehusene våre.

Dette oppdraget står fortsatt, forklarer Angelsen.

Det gjennomførte planarbeidet gjør at de nå kan snu virksomheten raskt for å kunne ta imot nye koronapasienter dersom samfunnet igjen skulle møte en bølge av smittede og syke

– Vi har tatt imot mange «ordinære» pasienter, der hastegrad har vært styrende for prioriteringene. Vi deler likevel bekymringen om at mange pasienter har fått utsatt sin behandling. Flere har heller ikke møtt til avtalte timer.

Dette er tallene for sykehusene Ekspandér faktaboks Sykehusene i Vestre Viken har hatt den største reduksjonen i kapasitet med hele 43 prosent, mens i Vestfold har reduksjonen bare vært fem prosent. Her er tall for sykehusene i Helse Nord: Nordlandssykehuset Innenfor somatikk, altså fysiske sykdommer, var antall innleggelser i mai på omtrent 85 prosent av normal nivå. Poliklinikken lå på 80 prosent av normalt nivå.

I mars og april lå de samme tallene på 68 prosent av normal kapasitet. Det betyr en reduksjon i planlagte behandlinger på 32 prosent.

Ved utgangen av mai måned var det dessuten 12.226 pasienter på venteliste på Nordlandssykehuset.

Ifølge kommunikasjonssjef Randi Angelsen er dette omtrent på samme nivå som i april. Ved utgangen av februar, før driften ble påvirket av pandemi, var det 6.956 pasienter på venteliste, sier hun. Dette var det laveste helseforetaket hadde hatt på to år.

Ventelisten har altså doblet seg under pandemien. Nå prioriterer sykehuset etter hastegrad, og lover at ingen er «glemt» i systemet». Alle vil få innkalling. UNN Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) opererte de på 66 prosent kapasitet sammenlignet med mars/april 2019.

Nå drifter UNN med 90–95 prosents kapasitet sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

Av 843 utsatte operasjoner er nesten 400 nå gjennomført. De har også har hatt en stor økning i bruk av telefonkonsultasjoner. Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset har nå en kapasitet på rundt 90 prosent, sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i fjor. Sykehuset sier de er tilbake i tilnærmet ordinær drift, og at de har situasjonen under kontroll.

At de ikke har helt full drift, skyldes ifølge ledelsen at de må forholde seg til smitteverntiltak som gjør at de ikke kan ha så mange pasienter på venterommet som før. I tillegg må de ha en beredskap i tilfelle oppblussing av korona.

Ved Helgelandssykehuset er det per 9. juni cirka 3700 pasienter som venter på behandling eller utredning.

Medisinsk direktør på sykehuset, Fred Mürer, sier til NRK at de prioriterer slik at pasienter med alvorlig sykdom får rask behandling, og at ingen skal bli påført unødige lidelser.

Starter normal sommerdrift

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Fred Mürer, opplyser at de er tilbake i tilnærmet normal drift og at de har situasjonen under kontroll.

Før koronaepidemien var ventetiden ved sykehuset 50–60 dager. Nå ligger den på rundt 80 dager, og har altså økt betydelig under perioden.

Mürer sier til NRK at grunn av ferieavvikling tror han ikke at ventetiden vil gå noe særlig ned i løpet av sommeren. Men forsikrer om at ingen pasienter vil bli glemt.

Ved UNN opplyser kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen at av drøyt 20 000 utsatte konsultasjoner har nærmere halvparten av pasientene nå fått gjennomført sin konsultasjon.

Enten ved personlig oppmøte, per telefon eller videosamtale. Det blir normal sommerdrift ved UNN fra og med mandag 22. juni.

– Dette er for å gjennomføre planlagt ferieavvikling og samtidig ha forsvarlig beredskap til enhver tid, sier Johansen.