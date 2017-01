Ingen gasslekkasje i Bjerkvik

Brannvesenet har undersøkt Bjerkvik skole i Ofoten og mener det er trygt for elever og andre å komme tilbake til skolen. Alle elevene ble tidligere i ettermiddag evakuert etter at en gassalarm ble utløst. Det skal imidlertid ikke være funnet noen form for lekkasje