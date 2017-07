Ingen alvorlig skadd i bussulykke

51 personer var ombord i bussen som kjørte av veien og veltet i Hamarøy. Bussen skal ha lagt seg ut for et møtende kjøretøy og kjørt av veien. Politiet opplyste tidligere overfor NRK at fem personer ble lettere skadd og får behandling på stedet, men melder nå at ni personer sendes til legevakt for sjekk.