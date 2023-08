Det siste året har prisen på mat gått opp med 13 prosent, men lønna har ikke fulgt etter. Renten har økt og den norske kronen har stupt. Det begynner å bli ordentlig stramt i lommeboka – også på ferie i syden.

Alt dette henger sammen.

Men før vi går i gang med å finne ut av hva det ene har å si for det andre, må vi få et par begreper på plass.

Vi kan jo ta det sånn skikkelig kort fortalt:

KONSUMPRIS er prisnivået på de varene og tjeneste vi kjøper.

INFLASJON er økte priser over tid.

STYRINGSRENTE påvirker hvilke renter vi får på sparekontoen eller betaler på lånet.

Og nå som vi har disse på plass, kan vi jo egentlig bare hoppe i det.

Inflasjon vil vi ha, men ikke for fort

Det som skjer i Norge akkurat nå, er at prisen vi betaler for varer og tjenester har økt mer enn det som er bra. Altså det er høy inflasjon fordi konsumprisen har blitt høyere.

Men inflasjonen har blitt høyere enn planlagt.

For ja, inflasjon er faktisk en planlagt greie.

Regjeringen har nemlig satt et mål om at prisene skal øke med omtrent 2 prosent hvert år.

Det forteller Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand.

– Hvis prisene øker mindre kan det tyde på dårlige tider og høy arbeidsledighet.

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand forklarer hvorfor det ikke er bra med for mye inflasjon. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Hvis vi som forbrukere ikke handler nok, vil det ikke være behov for alle bedriftene å ha like mange i arbeid.

– Men hvis prisene øker mer, slik som nå, kan det også være negativt. For da vil vi kreve høyere lønn for å fortsette å ha råd til det samme som før.

Men hva gjør det egentlig at prisene er høye, når vi har råd til det?

– På et punkt vil flere slite om prisene fortsetter å øke uten at lønningene øker like mye.

– Hvis prisveksten fortsetter vil det føre til at vi over tid ikke har råd til å kjøpe varer og tjenester som før, bedrifter vil gå konkurs og flere vil miste jobben, sier Tvetenstrand.

Dette målet om 2 prosent prisøkning (eller inflasjonsmål, om du vil) er satt av regjeringen for at det skal være forutsigbarhet i markedet.

Bedriftene skal kunne regne med at de har stabile inntekter og utgifter, slik at de kan planlegge nye prosjekter og holde sine ansatte i arbeid.

De skal vite at de kan selge produkt og tjenester for litt mer enn i fjor, og forbrukere som deg og meg skal kunne regne med at ting blir litt dyrere.

Planen er at alle skal vokse sakte og i takt med hverandre.

For når maten, frisøren eller bilmekanikeren har blitt 2 prosent høyere, skal egentlig også du få 2 prosent høyere lønn slik at du har råd til endringen.

Og sånn skal lønna og prisene bare vokse sammen i det uendelige.

Men hvis vi hele tiden skal vokse i takt med hverandre, hva er poenget med å skru opp prisene i det hele tatt?

– Det er veldig vanskelig å holde en inflasjon på 0 prosent, sier Tvetenstrand.

Hun sier at samfunnet stadig endrer seg og at det er viktig med utvikling.

– For å unngå nedgang i økonomien er det valgt et mål som ligger litt over. Det gjør at inflasjonsmålet er i passe avstand til fallende priser, og lavt nok til at det ikke vil gi for høy prisvekst. Hvis vi ikke har inflasjon kan dette føre til at ting stopper opp. Litt inflasjon er derfor bra for økonomien. Det viktigste er forutsigbarheten som dette gir, det gjør det lettere å ta økonomiske beslutninger både for bedrifter og privatpersoner.

Skyhøy styringsrente, men lavere enn i andre land

Denne jevne veksten på 2 prosent som regjeringen har satt som mål, er langt unna det som skjer i dag.

Konsumprisen har gått opp med 6,4 prosent det siste året, mens lønningene er beregnet til å øke med cirka 5,2.

I ett forsøk på å få slutt på prisøkningen har Norges Bank økt styringsrenten til 4 prosent.

Så høy har den ikke vært siden 2008.

– Styringsrenten er en måte Norges Bank kan gi gass eller bremse inflasjonen, sier Tvetenstrand.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4 % Prognose Norges bank

Når styringsrenten er høy, betyr det at alle som har lån med flytende rente plutselig må betale ganske mye mer for lånet sitt.

Da blir det plutselig mindre penger til overs å handle for.

– Nå forstår vi ikke hvorfor prisene fortsetter å øke så mye, men det er nok det at mange hadde spart en del penger under pandemien, så de har hatt litt ekstra på konto, sier Tvetenstrand.

– Men nå begynner nok de kontoene å bli tomme, så da må prisen ned igjen. Og da kan også renten settes ned.

Hvorfor får jeg mindre i renter på sparekonto enn banken tar i renter for lån? Ekspander/minimer faktaboks Grunnen til at du får rente på pengene du setter i banken, er at du i realiteten låner bort pengene dine til banken. Dette betaler banken deg for, på samme måte som du betaler banken for å få en lån når du kjøper hus, bil, osv. Renten kan variere ganske stort fra bank til bank. Uansett bank, er det stort sett høyere rente når du låner penger av banken enn når banken låner penger fra deg. Det er fordi det er større risiko for banken å låne penger til deg og meg, enn det er for oss å låne penger til banken. – I tillegg må banken betale mer for deler av pengene som lånes ut, da bankene også må låne penger, for å låne ut videre til oss, sier Cecilie Tvetenstrand i Storebrand. – På et boliglån er det lavere risiko enn det er på et forbrukslån, derfor er det også lavere rente. Les også: Kundene taper på bankenes rentefest

En av de tingene som har bidratt til at prisene har blitt så høye – er høye importpriser.

Alt vi kjøper fra utlandet har blitt mye dyrere fordi den norske kronen har vært nær rekordsvak.

Det betyr at vi må betale mer enn før for produkter og tjenester som kjøpes i land som bruker andre valutaer enn den norske kronen.

– Det er det som er den største utfordringen til Norges Bank nå. Å få ned prisveksten samtidig som kronen driver og lager ugagn.

Det er mye som påvirker verdien av den norske kronen, men en av de tingene Norges Bank kan gjøre for å styrke kronekursen er å skru opp styringsrenten.

Da får alle de som investerer i den norske kronen større utbytte for pengene sine.

Så hvorfor har ikke kroneverdien tatt seg skikkelig opp, når styringsrenten vår er høyere enn den har vært på årevis?

– Mens vi har skrudd styringsrenten opp for å få ned inflasjonen har de andre landene økt raskere og mer, sier Tvetenstrand.

– Og fordi det er vanligere med fastrente på boliglån i andre land, merker de som allerede har boliglån mindre til den høyere styringsrenten enn det de med flytende rente gjør i Norge.

Med andre ord: selv om styringsrenten er høy, er den ikke høy nok sammenliknet med resten av verden.

Så selv med en høy styringsrente er det fremdeles dyrt for bedriftene å handle fra utlandet. Både bildeler, avokado og mobiltelefoner.

Og det er dyrt for deg og meg å handle i butikkene her i Norge.

Tvetenstrand håper styringsrenten etter hvert vil styrke den norske kronen.

– Jeg skulle ønske vi hadde bedre tid og kunne ta det roligere med styringsrenten, men det haster å få ned prisveksten.

– Høyere rente bidrar både til at forbruket vårt går ned og til at den norske kronen styrkes. Da får vi ned importkostnad på produkter, og produkter blir billigere.