Står klare til å fange tonnevis med CO₂ – uklart hva de skal gjøre med fangsten

FN la tidligere i 2021 frem en rapport som slo fast at fangst og lagring av karbondioksid er helt nødvendig for å oppnå karbonnøytralitet.

NRK omtalte tirsdag hvordan en rekke industrigiganter går sammen, og har fått støtte fra Gassnova, til å starte et stort karbonfangstprosjekt.

Allerede neste år skal de teste fangst fra Elkem Rana og SMA Mineral AS i Mo industripark. To bedrifter som til sammen slipper ut cirka 450.000 CO₂ i året.

På sikt mener de det er mulig å fange 1,5 millioner tonn. Eller tre prosent av Norges totale utslipp.

Men, for de involverte aktørene, er det fortsatt ikke helt klart hva som skal skje med gassen de potensielt fanger.

– Det er bekymringsverdig at vi ikke har en ferdig løsning for hva vi skal gjøre med CO₂-en. Langskip-prosjektet kan bli en løsning. Hvem som skal ta regningen er det ingen som vet.

Det sier Jan Gabor, direktør for eiendomsutvikling i Mo industripark.

– Industrien kan ikke betale alt. Da er vi utkonkurrert med en gang.

Trenger flere initiativer

Olav Øye i Miljøstiftelsen Bellona sier i likhet med FN at karbonfangst vil være helt essensielt for en rekke industrier i årene som kommer.

– Teknologien finnes, og blir stadig bedre. Men det mangler finansieringsordninger for storskala CO₂-fangst. Og det hjelper uansett ikke å fange CO₂ om vi ikke har et sted å lagre den. Per nå er ingen av delene på plass. Dessverre.

– Vi må ta i bruk teknologien i større skala for å få ned kostnadene. Det er ikke nok å bruke det i liten skala eller teste det i et laboratorium.

Langskip-prosjektet Ekspandér faktaboks Stortinget har gitt støtte til gjennomføringen av et norsk fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO₂-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂. Prosjektet har fått navnet Langskip og byggingen av fullskalaanlegget er i gang. For noen næringer, særlig sementproduksjon og avfallsforbrenning, er fangst og lagring av CO₂ eneste mulighet til å vesentlig redusere klimagassutslippene. Stortinget har besluttet å støtte realisering av Langskip, Norges fullskaleprosjekt for CO₂-håndtering, og prosjektet er dermed i gang. Norge har gode forutsetninger for å realisere fangst, transport og lagring av CO₂. Dersom vi lykkes med fangst og lagring av CO₂ vil det bli vesentlig billigere å nå klimamålene. Langskip bidrar til å gjøre det enklere og billigere. Prosjektet har en kostnadsramme på 25,1 milliarder kroner. Staten dekker 16,8 milliarder. KILDE: langskip.regjeringen.no/langskip

– Hva må til for at Norge blir en viktig aktør i utvikling innenfor karbonfangst?

– Vi vil trenge forskjellige støtteordninger og initiativer fra myndighetene. Offentlig innkjøpsmakt kan brukes til å tvinge fram klimakutt for byggematerialer som stål, betong og aluminium, svarer Øye.

– Norske aktører har gjort en del både på teknologiutvikling og ved å begynne å bygge verdens første storskala fangstanlegg for sementproduksjon. Men vi gjør langt fra nok. Det er et behov for generelle ordninger som gjør det lønnsomt for industrien å fange CO₂.

Elkem Rana er en av aktørene i karbonfangstprosjektet. Partene i prosjektet sier selv de bruker mye penger på innovasjon. Foto: Frank Nygård / NRK

– Hvilke endringer må til?

– Bellona forventer at den nye regjeringen kommer med nye forslag om finansieringsordninger som gjør at industribedrifter kan fange og lagre CO₂ uten å miste konkurransekraft overfor aktører som fortsetter å forurense. I tillegg må det mer koordinering til for å få opp tempoet på utvikling av nok deponiplass.

Bruker milliarder

Olje- og energidepartementet mener Norge allerede satser tungt på både fangst og lagring. Blant annet gjennom å bruke snaut 17 milliarder på Langskip-prosjektet.

– Det samlede kostnadsanslaget for Langskip, inkludert Fortum Oslo Varme, er 25,1 mrd. kroner. Statens andel av dette er 16,8 mrd. kroner. Dette viser at staten satser tungt på karbonfangst – og lagring, sier statssekretær Amund Vik (Ap).

– Gjennom denne satsingen søker vi å oppnå flere mål for å bidra til utviklingen av karbonfangst som klimavirkemiddel.

Dette mener Olje- og energidepartementet om karbonfangst Ekspandér faktaboks Statssekretær Amund Vik (Ap) sier følgende om karbonfangst: Karbonfangst- og lagring er en stor del av løsningen på klimaproblemet, som er godt dokumentert av blant andre IPCC. Det er et viktig bidrag i utviklingen av nye grønne næringer som hydrogen og utslippsfri sement.

Formålet med den første fasen i fullskalaprosjektet, som nå er igangsatt, er å demonstrere en hel verdikjede av fullskala karbonfangst og -lagring. Dermed kan fullskalaprosjektet bidra til å hjelpe Europa i utviklingen av CCS-teknologi. Utvikling og bruk av teknologier for CO₂-fangst er avhengig av at teknologien for CO₂-fangst blir kommersialisert i industrien og på den måten blir lettere tilgjengelig til en lavere kostnad.

På grunn av investeringsbeslutningen i Langskip, har vi nå etablert en infrastruktur med lave marginalkostnader. Det er mulighet for flere prosjekter å knytte seg til denne infrastrukturen.

På spørsmål om det er gode nok støtteordninger for andre prosjekter svarer Vik at andre aktører må konkurrere om pengene.

– Ytterligere norske CO₂-fangstanlegg må konkurrere om investerings- og driftstilskudd fra generelle støtteordninger, herunder Enova og EUs Innovasjonsfond.

Han peker også på forskningsprogrammet CLIMIT.

– CLIMIT-programmet har støttet utviklingen av flere løsninger og teknologier som kan gjøre fullskala CO₂-håndtering mer effektivt og sikkert. Programmet støtter også prosjekter som ser på løsninger for karbonfangst ved andre utslippskilder i Norge, sier Vik og trekker frem prosjektet i Rana:

– Støtten til Elkems karbonfangstpilot for smelteverk er et godt eksempel på nettopp dette.

Dette er CLIMIT Ekspandér faktaboks CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Mål for ordningen: CLIMIT skal gi økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering som bidrar til:

Utvikling av kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger som kan gi viktige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering.

Utnyttelse av nasjonale fortrinn og utvikling av ny teknologi og tjenestekonsepter med kommersielt og internasjonalt potensial. Kilde: climit.no

Spent på den nye regjeringen

Til at Bellona mener regjeringen må ta større ansvar og komme med nye forslag – svarer Vik at Langskip er en god start.

– Langskip er en storskalasatsing på karbonfangst- og lagring. Vi må begynne et sted, og Langskip er en god start. Vi ser allerede at Northern Lights har fått meget god respons i markedet og er i forhandlinger med industriselskaper i Belgia, Sverige, Finland og Frankrike. Det blir også planlagt fangst- og lagringsprosjekter i Nederland og i Storbritannia. Equinor deltar i et britisk prosjekt og Danmark vurderer også et eget lager.

– Dette er en svært positiv utvikling, og Langskip er en viktig del av dette.

I denne filmen kan du se hva langskip-prosjektet handler om.

Jan Gabor ved Mo industripark sier de må vente for å se hva den nye regjeringen foretar seg.

– Jeg er veldig spent på utviklingen. Så vidt jeg forstår har den nye regjeringen signalisert at de vil gå inn for å være en mer aktiv stat. Det blir spennende å se hva de får til.