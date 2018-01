Importerer tonnevis av ved mens skogen gror igjen

– I år har jeg solgt like mye ved på én uke, som jeg gjorde på fem måneder i fjor.

Det sier Marianne Jørgensen, butikkleder ved Plantasjen i Bodø. Årets vinter har bidratt til at salget av ved har skutt i været, og på fredag hadde ikke Jørgensen en eneste sekk ved å tilby til sine kunder.

– Akkurat nå er jeg tom, men i morgen får vi en forsendelse med 1600 sekker. Vi fikk 60 paller med ved for kun fem dager siden, og nå er vi utsolgt.

– Det høres veldig mye ut?

– Det er mye. Det er rundt 1320 sekker med ved!

Importerer fra utlandet

Men så mange vedsekker har ikke Nordland sjans til å produsere slik det er i dag. Med priser som undergår det som er realistisk for norsk skogsindustri, er det Russland og ikke Rognan veden kommer fra.

– Vi får veden vår fra Russland, Estland, Latvia og Sverige. Veden jeg får på lørdag kommer fra Sverige. Den er tørr og god, og jeg ser ikke noe galt i det.

En som reagerer på utviklingen er Trond Bjørkås i Norsk Bondelag. Han forklarer at de utenlandske aktørene presser de lokale ut av markedet på økonomisk grunnlag.

– De lokale klarer ikke konkurrere med prisen til importveden, og det er beklagelig. Nordland holder jo på å gro igjen, siden vedindustrien ikke er lønnsom nok.

Bjørkås sier at importeringen også gjør at miljøet blir belastet.

– Det er jo klart at transporten av ved er dårlig for miljøet. I tillegg brenner ikke ved fra Øst-Europa like bra som ved fra Norge, så man må brenne mye mer for å få samme effekten.

Konkurrerer med strømregningen

Magne Pedersen er daglig leder i Salten skogservice, og sier det hadde vært vanskelig å være selvforsynt med ved i Nordland.

Magne Pedersen, Salten skogservice. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Det er teknisk sett fullt mulig, men det er et økonomisk problem. Vi kan ikke forutse hvor kald vinteren blir, og har ikke råd til å betale lagerplass i seks måneder om folk lar være å kjøpe.

Pedersen sier at det det ikke er import fra utlandet som er den største grunnnen til at norsk ved ikke er ordentlig lønnsomt.

– Den viktigste konkurrenten er den billige strømmen vi har i Nordland. Dermed får vi ikke den prisen vi gjerne skulle hatt.

– Er det et paradoks at vi må importere ved mens skogen gror igjen?

– Det er vel et like stort paradoks at vi importerer fisk fra Kina, ler Pedersen.