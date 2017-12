Ikke la julematen ta knekken på tennene

Dersom du skader tennene dine i julehøytiden, bør du kontakte tannlegen så fort som mulig. Heldigvis har de fleste tannlegekontorer lagt til rette for akutte henvendelser både før jul og i romjulen, skriver Tryg i en pressemelding.

Tannlege ved City Nord tannhelse i Bodø, Ida Hammervold, sier til NRK at de ikke fyller opp timelistene i julen slik at de får rom til å ta imot akuttpasienter.

Tannlege Ida Hammervold sier til NRK at tanntråd er ekstra viktig i juletiden. Foto: Karoline O.A. Pettersen

– Vi regner med at det kan komme akuttpasienter med knekte tenner på grunn av ribbesvor og karameller så vi har rom i timelistene til de, sier Hammervold.

Det er ikke bare etter julemåltidene folk drar til tannlegen. Også før de skal innta julemiddagen velger folk å sette seg ned i tannlegestolen.

– Jeg tror mange oppsøker oss før jul fordi de ikke vil oppleve tannproblemer under julemiddagen eller i dagene etter. Det er ugunstig med tannproblemer når man skal kose seg, forteller tannlegen.

– Ikke vent for lenge med å fikse skadene

Paul-Arne Hordvik, tannlege og spesialist i oral protetikk ved Arken tannlegesenter i Bergen, sier til Tryg at han anbefaler personer å ta kontakt med tannlegen sin dersom en skade skulle skje i julen.

Paul-Arne Hordvik er tannlege i Bergen, også her lager julematen trøbbel for kundene. Foto: TRYG

– Å utsette en reparasjon kan fort gjøre skaden større enn den er. En bør prøve å belaste tannen minst mulig og kontakte tannlegen når julen er over, forteller han.

Han ser en klar sammenheng mellom julematen og tannskadene som blir operert i juletiden.

– Vi opplever et oppsving i tannskader som kan settes i direkte sammenheng med maten vi spiser i julehøytiden, sier tannlegen.

– Bleking er populært

I likhet med Hammervold i Bodø, opplever også Hordvik i Bergen, at kunder kommer innom før julesesongen starter.

– Før jul opplever vi økt pågang av kunder som ønsker å sikre seg at tennene er klar for å takle all julematen som skal konsumeres, sier han.

Men ikke alle som setter seg ned i tannlegestolen kommer på grunn av skader, flere er blitt opptatt av det kosmetiske.

– Før jul er folk veldig opptatt av å bleke tenner, sånn at de ser bra ut når de skal på julebord, forteller Hordvik.

Husk å passe på tennene i den stressende tiden

Juletiden er en stressende tid for mange. Ida Hammervold ved City Nord tannhelseklinikk anbefaler folk å følge de klassiske rådene, også i juletiden.

– Tanntråd er viktig, julemat fester seg lett mellom tennene, husk også på å pusse tennene godt.

Hun legger til at det er lov å unne seg noe godt, men da må man også bruke litt ekstra tid på tannpleien etterpå.