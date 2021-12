Herleif har ikke råd til å vente på Vedums fergeløfte – flytter hele bedriften

Fergefolket jublet da det ble klart at Ap/Sp-regjeringen skulle kutte kraftig i fergeprisene.

– De minste fergesambandene skal bli gratis i løpet av neste år, var løftet fra SP-leder Trygve Slagsvold Vedum gav.

30 millioner kroner ble satt av i første omgang.

I tillegg skulle det gis 30 prosent kutt i fergebillettene for alle.

Men de som hadde håpet på billigere billetter ved nyttår blir muligens skuffet.

Etter det NRK forstår vil fergebillettene i praksis fremstå som de øker ved nyttår.

For Herleif betyr det at bedriften må flytte I 12 år har snekkerfirmaet brukt ferga fra Meløya Neste år forlater de øya Med det sparer de over 100.000 kroner

– Vi har ikke råd

Nordland er et at landets største fergefylker med rundt 30 ulike samband.

Av reduksjonen på 30 prosent, var allerede 25 prosent kuttet av den forrige regjeringen. I tillegg øker momsen som spiser opp resten av priskuttet.

– Firmaet har en kranbil og en vanlig arbeidsbil som vi tar med oss på fergene til de ulike kystøyene. Vi har kommet frem til at vi sparer over hundre tusen kroner på å flytte bedriften til fastlandet, sier Herleif Kristiansen til NRK.

Harleif Kristiansens firma setter opp hytter på øysamfunn helt avhengig av ferger. Foto: Privat

Han er daglig leder i Nord-Norsk Montasjeteknikk AS. Firmaet har fire ansatte og setter årlig opp mange hytter.

Hvor er det populært med hytter? På øyer avhengig av fergeforbindelser.

Når selskapet i tillegg er lokalisert på ei øy blir det ekstra dyrt.

– Ingen av øyene har bruforbindelse. Derfor må vi bruke ferge hele tiden, både fra Meløya og til andre steder der folk skal ha satt opp hytte.

– Vi har ikke råd til å ha firmaet på Meløya lenger. Nå ser vi mot fastlandet og har allerede sett på lokasjoner i Rana. Til neste år flytter vi og ser oss ikke tilbake.

Samferdselsdepartementet har ikke svart på NRKs henvendelser torsdag ettermiddag.

Meløya ligger i Meløy kommune Her har Herleifs firma holdt hus i 12 år For å komme dit må man ta ferge fra Ørnes Det blir dyrt i lengden sier Herleif

Høyre: – Ikke noe å skryte av

– Mange har grunn til å føle seg lurt, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim i Høyre.

Thorheim viser til at hans regjering allerede hadde kuttet i fergeprisene da løftet fra Vedum i Senterpartiet ble gitt i VG.

IKKE IMPONERT: Bård Ludvig Thorheim (H) sier folk har grunn til å føle seg lurt når fergeprisene ikke ser ut til å gå ned. Foto: Petter Strøm / NRK

– Det var allerede gjort et kutt på fergeprisene under Solberg-regjeringen. Vi ser at det ikke skjer noe med prisene ved årskiftet – til tross for at det var lovet gratis ferge på flere samband.

Thorheim mener regjeringens fergeløfte ikke lenger er noe å skryte av.

– Folk opplevde dette som at det skulle bli gratis ferge i 2022, og så skjer det ikke mye.

Håper på gratis ferger etter hvert

Spørsmålet er hva regjeringen har ment med «i løpet av» i Hurdalsplattformen.

Fylkesråd for Samferdsel i Nordland, Monika Sande (Sp) opplever ikke at dette skulle innføres i 2022.

– Det blir ikke gratis ferger fra nyttår. Det blir en reduksjon på 30 prosent sammenlignet med prisnivået for ett år siden.

Fylkesråd for Samferdsel, Monika Sande (Sp). Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Og legger til;

– Jeg tror ikke de (regjeringen) har vært tydelige på at det skulle bli gratis i 2022. Vi håper at de neste budsjettene fortsetter med en reduksjon i prisene sånn at vi kommer til gratis ferge etter hvert.

Sande håper på penger i revidert statsbudsjett som kommer i mai.

– Så får vi se hva som kommer i revidert. Det ligger ikke an til gratis ferge i statsbudsjettet nå.

Ville skape flere arbeidsplasser

Da nyheten om gratis ferge ble lansert var Herleif & co. positive til at det kunne gi flere arbeidsplasser for øysamfunnet.

– Vi tenkte å bygge oss et produksjonsbygg for å montere hyttene. Det ville gitt minst to arbeidsplasser, sier Kristiansen.

At bedriften nå etter alt å dømme flytter til nabokommunen Rana er ikke godt nytt for ordføreren i Meløy.

Sigurd Stormo er skuffet over at Herleifs firma flytter fra kommunen, men har tro på gratis ferge i fremtiden. Foto: Kulingen

– Det er alltid synd når bedrifter flytter fra Meløy. Det er helt klart, sier Sigurd Stormo.

– Samtidig oppfatter jeg at løftet om gratis ferge står ved lag i fremtiden. Å finne finansiering er ikke gjort over natta, og jeg tenker vi må gi regjeringen tid til å realisere det de har lovet.

For Herleif Kristiansen er ikke tid noe de har.

– 12 år på Meløya. Hva føler du nå når dere må flytte?

– Gratis ferger kunne endelig kjøpe oss nok tid til å få realisert flere arbeidsplasser. Det forsvant. Det er valgflesk som overhodet ikke er i nærheten av sannheten, svarer han og legger til:

Innføring av gratis ferger ser ikke ut til å bli en realitet med det aller første.

– Det blir umulig å bo på Meløya.