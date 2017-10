Ikke fare for bebyggelse

Operasjonsleder Remi Johansen ved politiet i Nordland opplyser overfor NRK at området det brenner på, i Vesterålen, er cirka 50 meter bredt og går opp mot snaufjellet. Det er ingen bebyggelse i nærheten, men det er utfordrende for brannmannskapet å ta seg til området for å slukke. – Når de først kommer fram har de ikke mye å slukke med, sier Johansen, som forteller at nødetatene følger utviklingen.