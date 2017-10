Ikke falske feiere

Andøy kommune la ut advarsel om omreisende menn som ga seg ut for å være feiere. Nå viser det seg at det ikke er falske feiere, men et firma fra Rognan som reiser rundt i Andøy og tilbyr brannsikkerhetsutstyr.

– Det beror på en misforståelse at noen har oppfattet disse som kommunalt ansatte, sier enhetsleder ved teknisk etat, Arne Blix til Vesteraalen Online.