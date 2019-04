Våren er her for fullt og mange legger nok like godt påska til sjøen, som til fjells.

Påbudet om redningsvest har de fleste fått med seg, men ikke alle er like flinke til å sjekke at vesten faktisk virker.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser faktisk at seks av ti nordmenn ikke vet at redningsvestene trenger vedlikehold.

For en redningsvest har langt i fra evig holdbarhet.

– Ikke la vestene ligge i båten

Det første du bør gjøre før du drar ut på båttur, er å faktisk finne fram redningsvestene.

Hvordan de har vært oppbevart i løpet av vinteren, kan ha påvirket funksjonsevnen.

– Noen lar redningsvestene ligge igjen i båten når sesongen er over om høsten. Det bør man ikke gjøre. Der kan det være fukt og mugg påvirke vestens flyteeven, sier avdelingsleder Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Blir det veldig fuktig, kan de nye type redningsvestene, såkalte «pølsevester» også ekspandere som om det faktisk var en nødsituasjon.

– Har vesten ligget i båten hele vinteren, bør du ta den fram og sjekke at den ikke har blåst seg opp. Da må patronen og utløsermekanismen i så fall byttes.

Og med dét er vi over på neste punkt.

Ta frem redningsvesten og sjekk at patron og utløsermekanismen ikke er gått ut på dato. Sjekk også vesten for hull og skader. Her er Trond Hansen i opplevelsesbedriften Stella Polaris i gang med å undersøke en vest. Foto: Ola Helness

Patronen må sjekkes

For patronen som det her er snakk om, bør man følge godt med på.

Det ligger inni vesten og varer ikke evig. Patronen er det som gjør at vesten kan blåse seg opp i kontakt med vann. Hvis patronen ikke virker, så virker heller ikke vesten.

Du sjekker dette ved å se om det er grønn farge på både utløser og partron-feltet på utløsermekanismen.

Hvis det ser greit ut, ta også en titt på patronen for å undersøke at det ikke er rust på det. Hetten skal heller ikke være punktert eller merket av utløsersplinten.

– Hvis du er usikker, så ta med deg vesten til noen som kan hjelpe deg, sier Frode Pedersen i Redningselskapet. Foto: Anette Torjusen / NRK

Utløsermekanismen henger på patronen. Den bør byttes hvert år ved hyppig bruk og hvert tredje år ved fritidsbruk, anbefaler Redningsselskapet.

Når dette er gjort, kan du over og se på selve vesten.

Er det slitasje? Henger bånd, remmer og sømmer sammen?

Dersom det er hull i vesten, skal du på ingen måte prøve å reparere den selv.

Den skal leveres inn til et godkjent serviceverksted.

– Få hjelp av andre

Det vil alltid være noen variasjoner i hvordan vestene skal sjekkes, så ta vare på bruksanvisningen.

– Det er mange som er usikker på hvordan de skal sjekke om redningsvesten er i orde. Hvis du er usikker, så ta med deg vesten til noen som kan hjelpe deg, sier Pedersen i Redningselskapet.

Han råder folk til å enten ta med seg vesten til butikken der de kjøpte den, spørre om råd i ei redningsskøyte som ligger til kai eller dra innom brannstasjonen.

– Eller om så, kom innom vårt hovedkontor på Lysaker.