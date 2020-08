Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tok ikke testen. Vi har vært forsiktig overalt, og brukt maske.

NRK møter passasjerer fra Gdansk. Flyet fra Polen landet i Bodø like før 16.30 onsdag ettermiddag, og hadde 116 om bord.

Onsdag kom regjeringa med nye reiseråd, der Polen er blant landene som har blitt merket «rødt» som følge av høyt smittepress.

I Bodø har kommunen rigget seg til med en mobil testlab. Ved lufthavna ble de ankomne bedt om å teste seg frivillig.

Tidligere i dag ble det også kjent at to nordmenn som skulle vært med det samme flyet, er innlagt på sykehus i Polen med koronavirus:

69 lot være å teste seg av totalt 116 passasjerer. Altså over halvparten.

– Vil ikke smitte noen

En av dem som ikke så det nødvendig, er Edith, som bor på Leknes.

– Dattera mi ble så skremt at vi gikk gjennom. Vi har bare besøkt familie, og de er alle testet. Jeg er ikke redd.

– Men hva om du har med deg smitte?

– Jeg håper jeg ikke har det, og skal observere meg, sier hun.

Edith fra Leknes. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Radek forteller at han ikke valgte å teste seg. Han begrunner valget i at det er lite smitte i det området i Polen hvor han kommer fra.

Radek fra Polen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg er i Norge i bare tre dager. De siste månedene har jeg bare jobbet fra hjemmekontor. De eneste jeg snakket med, var familie, sier han.

En passasjer som så viktigheten av å gjøre en frivillig test, er Azumi. Hun bor i Bodø, men har vært på ferie.

– Jeg er redd for at testen vil være positiv. Jeg vil ikke smitte noen.

– Angrer du på at du dro til Polen?

– Det er et vanskelig spørsmål. Før turen analyserte jeg over internett. Det var ikke så mye smitte. Men nå har situasjonen endret seg.

Vil ikke innføre tvang

Flere som har kommet til Bodø fra Polen, har testet positivt for koronaviruset den siste tiden.

Men å gjøre det obligatorisk å koronateste seg etter reise til røde land, synes ikke smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø er noen god idé.

– Jeg tror ikke tvang er riktig vei å gå. Vi har tradisjon for å prøve frivillighet først. Det kan være gode grunner at ikke alle lot seg teste.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er riktig med frivillig testing. Foto: Terje Pedersen

Også direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Gullvåg, mener det i utgangspunktet er riktig med frivillig testing.

– Helsetjenesten er vant til å håndtere dette med frivillighet og godt samarbeid med publikum. Kommer man fra et rødt land, så er det krav om karantene. Det betyr at risikoen for befolkningen er minimal om man går i karantene.

Gullvåg sier også at det er åpning i smittevernloven for undersøkelse under tvang, om man har mistanke om smitte og vedkommende ikke vil la seg teste.

– Men det helt spesielle tilfeller.