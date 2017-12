Meteorsvermen blir synlig hvert år i desember, og er et spektakulært skue.

Men vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Magnus Ovhed, forteller at det bare er enkelte deler av landets befolkning som får mulighet til å se fenomenet i år.

Magnus Ovhed tror mange nordmenn vil gå glipp av det spektakulære lysshowet Foto: Hanneke Luijting

– Foreløpig ser det ut som om det bare blir klar himmel på Mørekysten, i Trøndelag, og i sørlige deler av Nordland. Det ligger et lavtrykk over resten av landet som kan gjøre det vanskelig å se fenomenet ellers, forteller meteorologen.

Pål Brekke er seniorrådgiver for romforskning ved Norsk romsenter, og forklarer at Geminidene kommer av at jorda hvert år går gjennom ulike kometbaner.

– Kometene etterlater seg et belte av støv, meteorsvermer, og dette støvet blir liggende. Jorden går gjennom disse meteorsvermene hvert eneste år, og da får vi flere muligheter til å se slike svermer.

– Det er lettere å se Leonidene og Geminidene, fordi det er mørkere på himmelen så sent på året. Geminidene er en av de flotteste svermene som kan sees, og her snakker vi om rundt 60 meteorer i timen. Det vil bli et spektakulært lysshow, mener Brekke.

Mørke er nøkkelordet

Årets meteorstorm vil bli synlig på kvelden 13. desember, og vil synlig frem til morgengry. I år vil den være ekstra klar, fordi det ikke blir noen fullmåne som lyser opp. Da blir himmelen mørkere, og det er bra for man er avhengig av at det er mørkt for å se dette.

Seniorrådgiveren sier at det ikke er nødvendig å gjøre store forberedelser for å kunne få med seg årets meteorsverm.

– Man trenger ikke kikkert for å si det sånn. Først og fremst må man finne frem varme klær, og finne seg et mørkt sted. Det er vanskelig å se i bylys, og det mest ideelle er å komme seg ut på et jorde, helt uforstyrret fra lyset i byen.

Det er mange som ønsker å ta fine bilder av det spektakulære synet, og Brekke har en rekke tips til de fotointeresserte som skal holde seg våkne denne natten.

– Her bør man bruke et kamera med lang eksponeringstid. Da snakker vi om speilreflekskamera, ikke Iphone. Det er mange som forsøker å ta bilde av dette, uten å lykkes – og mitt beste tips er å ta flere bilder med ti sekunders eksponeringstid, for deretter å sette sammen til ett bilde.

Pål Brekke ved Norsk romsenter mener at lysfenomenet er best synlig på natta og frem mot morgengry. – Da er det typisk å se gjennomsnittlig en meteor i minuttet, forteller han. Foto: Norsk Romsenter

– En av de flotteste

Det er mange meteorstormer i løpet av et år, og sist var Leonidene, som Brekke forklarer kommer hvert år rundt 17. november.

– Vi har mellom 40 og 50 meteorsvermer i året. Likevel er Geminidene en av de flotteste. Det kommer av at det er mørkt. I tillegg er den stabilt sterk, i motsetning til Leonidene som er svært variabel, avslutter han.