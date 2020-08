Ekspert om nordmenn på utenlandsferie i år: – Egoisme

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

15. juli trådte de nye reiserådene fra regjeringen i kraft, og flere populære turistmål i Europa ble nå åpnet for nordmenn.

Man slapp til og med karantene etterpå.

Det tok likevel ikke mange dager før kontrabeskjeden om karantene kom. Da hadde allerede drøssevis av nordmenn pakket kofferten og kastet seg på første fly sørover.

Hvorfor hastet det så veldig å komme seg til Spania midt i en verdensomspennende pandemi?

– Vi nordmenn er feriefolk. Og vi er dessuten verdensmestere i ferieoppmuntring. Ingen andre steder i verden er det vanligere at sjefer oppfordrer sine ansatte til å ta ut all ferien de har krav på.

Det sier idéhistoriker Magnus Helgerud. Han har reisens idéhistorie som sitt spesialfelt, og har skrevet boken Si meg hvor du reiser, og jeg skal si deg hvem du er.

Egoisme, men ikke skam

Onsdag, nøyaktig tre uker etter de nye reiserådene ble gjeldende, er koronasmitten i Norge stigende, for første gang siden mars.

Magnus Helgerud har forsket på nordmenns reisevaner. – Nordmenn holder ferien hellig, og tar ut så mye ferie de kan, sier han. Foto: Anders Helgerud

Helgerud mener det kan minne om egoisme at folk likevel velger å reise.

– Det er naturlig å tenke i baner av en form for egoisme. Det er et sterkt ord, men vi står i en spesiell situasjon med nye oppblomstringer av smitte nå, så det er ikke feil å bruke det ordet.

Han mener likevel ikke vi bør påføre andre skam om de velger å reise.

– Det er lite hensiktsmessig. Men det er klart at om du reiser til Sverige og handler i rød sone, og deretter ikke overholder karanteneplikten, da bør du absolutt skamme deg.

Den sterke trangen til å reise, mener Helgerud legger grunnlaget for den moderne turismen. Og trangen er særlig sterk hos oss nordmenn med mye penger.

Reisemani, kaller han det.

– Mange nordmenn ser på feriereisen til utlandet som en menneskerett. Jeg bruker begrepet «bortlengsel» for å forklare reisemanien vår. Det er et behov for å se, føle og gjøre noe annet enn du gjør til vanlig.

Dobbeltkommunikasjon

Da myndighetene bestemte seg for å tillate utenlandsreiser til enkelte land, kom det også med en beskjed om at de likevel ikke anbefalte det.

Espen Nakstad i Helsedirektoratet forstår at beskjeden fra myndighetene kan oppfattes som paradoksal. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det kan selvsagt oppfattes som dobbeltkommunikasjon fra myndighetene, sier Helgerud.

Han legger likevel til at vi ikke bare kan skylde på politikerne, men at folk må ta ansvar selv.

Da assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, gjestet Dagsnytt 18 i midten av juli, svarte han på nettopp dette med dobbeltkommunikasjon.

– Jeg forstår at det virker som et paradoks, og det er en viss sannhet i at vi snakker med to tunger. Når vi ikke lenger fraråder folk å reise til europeiske land så er det fordi det er mindre smitte der. Men det utgjør en risiko. Vi fraråder det ikke, men vi anbefaler det heller ikke, og det må vi som helsemyndighet kunne si.