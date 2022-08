Ikke mange utenfor Bodø Arbeiderparti hadde hørt navnet før.

Men Ida Pinnerød danket likevel ut sittende ordfører Ole Hjartøy (H) og ble Bodøs ordfører i 2015.

Hun gjentok valgseieren i 2019.

Men i 2023 må Bodø Arbeiderparti finne en annen kandidat.

42-åringen vil ikke bli å finne på listene ved neste kommunevalg.

Ikke ferdig i politikken

– Bodø har utvikla seg enormt disse årene hvor vi i Arbeiderpartiet har styrt byen i godt samarbeid med de andre partiene i posisjon. Jeg er opptatt av at Bodø skal ha folk med nye impulser og ny energi ved roret. Neste høst har jeg vært 12 år i bystyret, åtte år som ordfører, og nå mener jeg andre kan gjøre den jobben bedre enn meg, sier Pinnerød til NRK.

– Har du gått lei av å være ordfører i Bodø?

– Nei, man kan ikke bli lei av å være ordfører i Bodø. Det er verdens beste jobb. Men man må tenke nøye gjennom hva slags impulser som trengs, og hva slags energi som trengs i en så viktig jobb. For min del er det på tide å se etter andre ting å gjøre ved neste korsvei.

Pinnerød understreker at dette ikke betyr at hun er ferdig i politikken.

– Jeg er en brennende engasjert sosialdemokrat som brenner for nord, og naturen og folkene her. Jeg ønsker å bidra videre, men om det er nå eller i fremtiden, og på hvilket nivå, det vet jeg ikke.

– Regnes som en sterk ordfører

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Foto: NRK

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen i NRK kaller Pinnerød en synlig, markant og høyst respektert ordfører.

– Dette er en nyhet som man nok er lei seg for i Arbeiderpartiet. Hun har blitt regnet som en av de sterke ordførerne Ap har rundt om i landet.

– Er Pinnerød aktuell for større oppgaver på nasjonalt nivå?

– Hun er en politiker partiledelsen har et godt øye til. Hun var med i spekulasjonene som en potensiell statsråd fra nord etter stortingsvalget. Da var det vurderingen i Ap at det var viktig å ha ordførerne på plass. Men at dette nå åpner for nye muligheter for henne vil jeg ikke se bort ifra.

Ifølge Tone Sofie Aglen er Ida Pinnerød godt likt av partiledelsen i Oslo. Foto: Sigurd Steinum

Aglen tror Pinnerøds avgang vil skape en mye mer spennende ordførerkamp i Bodø. Denne uken ble det klart at tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen blir mannen Høyre satser på som sin kandidat.

– Det er en tendens at når en sittende ordfører trekker seg, så blir det lettere for en ny kandidat å bli valgt. Odd Emil Ingebrigtsen er en Høyre-profil, og det blir spennende å se hvem som blir Aps kandidat, sier Aglen.

Ifølge kilder Avisa Nordland har snakket med, er det Ann-Kristin Moldjord (52) som blir Arbeiderpartiets nye ordførerkandidat.

Pinnerød vil ikke spekulere i hvem som blir hennes etterfølger. Det er nominasjonskomiteen som skal legge fram forslag til hvem det blir. Den ledes av stortingsrepresentant Øystein Mathisen.

Til slutt er det medlemmene i Bodø Arbeiderparti som avgjør hvem som blir ordførerkandidat.

Ikke redd for å tape

Bodø-ordføreren varsler sin avgang samtidig som Arbeiderpartiet går fra den ene krisemålingen til den andre. Pinnerød understreker at det ikke er frykten for å tape valget, som gjør at hun nå trekker seg.

– Sånn innstilt er ikke jeg. Jeg er et skikkelig konkurransemenneske og det har overhodet ikke spilt inn.

– Og det er viktig å huske at det går opp og ned i politikken. Jeg mener sosialdemokratiet er en viktig løsning for de samfunnsutfordringene vi står i nå, ikke bare lokalt og nasjonalt, men også internasjonalt. Jeg tror folk vil se at sosialdemokratiske løsninger er gode løsninger for samfunnet fremover.

– Men det er viktig for meg å understreke at valget ikke er før neste høst. Jeg vil fortsatt være 110 prosent på post som ordfører i Bodø, og gleder meg til siste etappe.

Flirfull Ida Pinnerød etter valgseier i Bodø Du trenger javascript for å se video.