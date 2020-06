Lodde er en liten arktisk fisk som er et viktig byttedyr i Barentshavet, både for torsk, grønlandsel og sjøfugl. De siste årene har det vært registrert lite lodde. For torskens del betyr det at de spiser hverandre i stedet.

Foto: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet