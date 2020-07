Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

15. juli åpner justisminister Monica Mæland opp for reiser over svenskegrensa, men kun for reiser til og fra de tre sydligste fylkene i Sverige.

– Det er så merkelig. Hvordan tenker de? Vi har store områder, lite folk og lav smittespredning, sier Agneta af Ekenstam, som SVT har intervjuet.

Ekenstam er leder for Hemavan Tärnabys næringsforening. Hemavan ligger i Västerbotten fylke, som grenser til Nordland.

Ekenstam forteller at næringslivet der er opprørt over beslutningen.

Fylker som Kronoberg, Blekinge og folkerike Skåne åpnes opp, men for store deler av landet gjelder fortsatt karantenebestemmelsene.

TOMT: Kjøpesenteret Bayhill i Hemavan, her bruker det å være fullt av nordmenn. Foto: Frank Nygård / NRK

– Urettferdig

Siden 16. mars har grensa til Sverige vært stengt for å begrense smitte av koronaviruset.

Også på andre siden av grensa for Innlandet og Viken fylke, kommer det sterke reaksjoner.

– Det føles urettferdig, sier Johanna Söderberg, kommunalråd i Eda kommune, til NRK.

– For vi som bor lengst vest i Sverige og i vestre Värmland langs grensa. Vi har ikke mer smitte på den svenske siden som på den norske siden, hos naboene våre, sier hun.

I tillegg kommer det sosiale livet.

– Det er veldig mange som ikke kan treffe sine nære og kjære, sier hun.

STORHANDEL: I Eda står nordmenn for 80 prosent av grunnlaget til servicenæringen, ifølge Söderberg. På bildet shopper nordmenn hos Eurocash i Eda for noen år siden. Foto: www.zpiker.no

– Vi er på knærne

Västerbotten i Nord-Sverige er fylket med lavest dødelighet av korona i landet de siste to ukene, skriver SVT.

Likevel er grensa her stengt, og gatene i byene som er avhengige av norske turister, tomme.

– Det merkes at nordmennene ikke er der. Det merkes på sortimentet, at det har minket og åpningstidene er kortere, sier taxisjåfør og Hemavan-tilhørende, Gunnar Lothman, som NRK treffer på grensa.

Agneta af Ekenstam sier hun hadde håpet på åpne grenser mot Västerbotten, der det er ganske få tilfeller av smitte

– At det er mye handel her, det bryr de seg ikke om, sier Ekenstam.

– Vi er på knærne her, turismen er bygd opp omkring nordmenn. Alle butikker, hotell og turistanlegg har det tøft, selv om ingen har gått konkurs ennå, sier hun.

Forstår skuffelse

I Skellefteå og Byske, litt lenger nord, står nordmenn for 90 prosent av campinggjestene i juli, og 50 prosent fordelt på hele året.

TURISTMÅL: Populære reisemål for norske turister i Nord-Sverige.

– Jeg forstår jo veldig godt at svenskene er skuffet, sier justisminister Monica Mæland i Dagsnytt 18 fredag.

– Men det er altså sånn at Sverige er i en helt annen situasjon enn andre europeiske land. Det må vi ta på alvor, sier hun.

SMITTEHENSYN: – Akkurat nå så er det smittefarlige hensyn som gjør at vi har måttet ha et rødt kart over store deler av Sverige, sier justisministeren. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

FHI bruker regionvise tall fra svenske myndigheter. Disse tallene skiller ikke kommuner med lave smittetall nær grensa, og kommuner lenger inn i landet i samme fylke.

Positiv utvikling kan gi åpning

Men reiserestriksjonene oppdateres hver 14. dag.

Agneta af Ekenstam tror det vil drøye til etter sommeren før grensa til Västerbotten åpnes igjen.

Frode Forland, fagdirektør i FHI, sier det kan gå raskere.

– Värmland er jo en av de regionene som nå har en veldig positiv utvikling og som ligger nærmest sammen med Västerbotten for å kunne komme under kriteriene ved neste vurdering, sier han i Dagsnytt 18-studioet.