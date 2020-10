Forslaget om å ansette norsk politi for å løse politimangelen i Sverige støttes av flertallet i Riksdagen, melder Sveriges Radio.

Det er Kristdemokraterna som har kommet med forslaget, i forbindelse med budsjettdebatten i Sverige. Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna og Moderaterna skal være positive til forslaget, ifølge SVT Nyheter.

– Jeg syntes forslaget er veldig positivt. Vi får masse henvendelser fra fortvilte og dyktige kollegaer som har utdannet seg, men så er økonomien så stram at de ikke får jobb.

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund i Norge er glad for at norske politifolk er ønsket i Sverige. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det sier leder Sigve Bolstad i Politiforbundet, som selv var i dialog med det svenske politiforbundet om saken for fem år siden.

– Situasjonen i Norge er at det er et godt stykke over 500 som ikke er i fast jobb. Det er en utrolig frustrerende situasjon for dem å stå i.

Politiforbundet i Sverige foreslo i fjor at regjeringen skulle undersøke mulighetene for å hente politibetjenter fra Norge. Nå skal det være flertall i riksdagen for å gå videre med forslaget.

– Tror mange vil være interessert

Et flertall av partiene i Riksdagen i Sverige skal være positive til å hente politi fra Norge til å patruljere i svenske gater. Foto: Fredrik Sandberg, Fredrik Sandberg / SCANPIX

Det svenske Politiforbundet er også fornøyde med støtten fra de politiske partiene i riksdagen.

– Politimyndighetene og regjeringen må snu hver stein for å sørge for flere politibetjenter i Sverige, skriver leder Lena Nitz i en pressemelding.

På norsk side tror Sigve Bolstad det vil være interesse for å jobbe i Sverige.

Han roser regjeringen for å ha gjort 400 midlertidige stillinger som ble opprettet som følge av koronakrisen til permanente jobber. Likevel mener han behovet er enda større.

– Det vil likevel ikke løse alt, og et nytt kull er nå under utdanning. Da er det et kjærkomment tiltak hvis det kan være mulig å gjøre en god jobb for den svenske befolkningen, sier Bolstad til NRK.

Samarbeid eller svenske pass

Hvordan ansettelsen av norske politifolk i Sverige skal fungere er imidlertid ikke klart. Selv om det nå skal være flertall for dette i Sverige, er saken fortsatt ikke behandlet politisk.

Kristdemokraterna foreslår at norske politifolk kan få jobb i Sverige etter en tilleggsutdanning, og tar i Aftonbladet til orde for et nordisk politisamarbeid, eller en ordning som gir norsk politi en snarvei til svensk statsborgerskap.

– Hvis det blir aktuell, så må det være en god prosess. Det må heller ikke være noen tvil om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder. Så det er enda en del uavklarte spørsmål, sier Bolstad.

Fredrik Lundh fra Socialdemokratarna er imidlertid kritisk. Han tror rekruttering fra Norge er feil vei å gå.

– Jeg tror det beste er å ha fokus på hvordan vi skal få flere svenske ungdommer til å søke Politihøgskolen over tid, sier han til Sveriges Radio.

Bolstad forventer at norske myndigheter stiller seg positive, dersom saken blir behandlet og får flertall i den svenske Riksdagen.

– Jeg forventer først og fremst at de gjør maksimalt for at flere skal få jobb i Norge. Men hvis de ikke klarer det av ulike årsaker, så forventer jeg at de er positive til at norske politifolk tross alt kommer i jobb, selv om det er over landegrensa.