1. Sjekk antenna

Antenne i bil skal stå vertikalt. Mange DAB-adaptere krever også antenner som er jordet, da må en del av antenna være i kontakt med bilens metallkarosseri. Unngå montering på bilruter med solskjerming.

2. Sjekk automatisk frekvenssøk i bil

Om du ikke har funksjonen for automatisk frekvenssøk må du oppdatere kanal-lista manuelt. Service Following gjør at radioen automatisk plukker opp et nytt signal for kanalen du lytter til. I enkelte radioer kan funksjonen hete DAB to DAB, kanalforfølgelse, DAB-linking eller alternative frekvenser på radioens innstillinger.

3. Oppdater kanallista

Denne bør jevnlig oppdateres. Det sikrer at du får inn kanalene som er tilgjengelig der du er. Det sikrer også at du ikke går glipp av nye kanaler og endringer.

Kilde: radio.no