Camilla Julianne Strand er lærling i helsefag på Ørnes. Hun trives godt og får bra oppfølging.

Hun er en av dem som har valgt å bli i hjemkommunen, men mange av de unge drar bort fra Meløy og det gjør at kommunen sliter med å få tak i ung arbeidskraft.

Camilla Julianne Strand (23) er fra Meløy og skal ta fagprøven i helsefag i år. Hun trives godt her. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi må bare vise dem hvor godt vi har det her, så kanskje de kommer, sier hun.

Det håper kommunen også at de vil gjøre. Mangelen på lærlinger er stor i kommunen. Bare her på det splitter nye helsesenteret mangler de 12 lærlinger før neste år.

– Det er synd. Det fratar oss muligheten til å rekruttere ansatte til kommunen og få ta del i utdannelsen deres, sier Kristina Aunet.

Kristina Aunet er fagleder på Meløy helse- og velferdssenter. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

På sikt er hun bekymret for å kunne ivareta behovene til innbyggerne med mangel på arbeidskraft.

Hva er en lærling Ekspandér faktaboks Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. Kilde: Utdanning.no

Ifølge opplæringskontoret er det få elever som har gått ut av videregående skolen i Glomfjord i år.

– Derfor er det et underskudd av elever og ungdommer i kommunen, som gjør det vanskelig å skaffe de lærlingene bedriftene etterspør, sier Thomas Maruhn, daglig leder i Opplæringskontoret i Meløy.

Thomas Maruhn håper å få inn ung arbeidskraft fra andre steder i landet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Stort hinder for næringslivet

Her hos solcelleprodusenten Norwegian Crystals skal produksjonen tidobles og fabrikken skal bygges ut. Men på industrigulvet i Glomfjord er det for få folk.

Og de mangler spesielt unge lærlinger.

– Lærlinger er vi helt avhengige av for å utvide og nå de målene vi har satt oss, sier Odd Sandbakken hos Norwegian Crystals.

Odd Sandbakken er administrasjonssjef i Norwegian Crystals. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Mangelen på lærlinger her i Meløy er stor. Ifølge opplæringskontoret mangler de flere titalls lærlinger.

– Det er et stort hinder for næringslivet i kommunen. De klarer ikke å ha den veksten som bedriften ønsker, fordi de ikke får tak i lærlinger som senere kan bli gode ansatte, sier Maruhn.

Frir til unge i hele landet

Kommunen ønsker lærlinger hjertelig velkommen. Maruhn sier de har mye å tilby unge som vil flytte til Meløy.

– Vi leter i nærkommunene, fylket og hele landet for den del, for å se om det er noen som ønsker å komme til Meløy og få seg lærlingplass her, sier Thomas Maruhn, daglig leder i Opplæringskontoret i Meløy.

I solcelleindustrien i Glomfjord lover de spennende muligheter.

– Det er kult å være med å lage et miljøvennlig produkt, sier Odd Sandbakken.

Hjørnesteinsbedriften Norwegian Crystals produserer bestanddeler til solcellepaneler. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Meløy er en forholdsvis liten kommune som ligger like sør for Bodø. Det vanlige er at Meløy-ungdom drar og få unge kommer hit fra andre plasser.

Men det gjorde Filmon Teweldemedhin (24) som snakker varmt om å være lærling her.

– Jeg tenkte jeg skulle være her i ett år og flytte tilbake til Bodø. Men nå har jeg bestemt at jeg kanskje blir her til jeg er ferdig som lærling, og kanskje enda lengre. Jeg trives godt her, sier han.