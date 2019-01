I gang med akuttevakuering etter 100 meter bredt snøras

Vestvågøy kommune er nå i gang med evakueringen av mellom 50 og 100 husstander i Ballstad, etter det gikk et 100 meter bredt ras ved Kræmmervikveien i formiddag.

Raset har gått ved Kræmmervikveien. Vestvågøy kommune ber de som bor langs Ballstadlandet 114–185 og Kræmmervikveien 15 til 39 om å evakuere ut av området, inntil en nærmere vurdering av skredfaren er gjort.

Fylkesvei 818 er stengt grunnet fare for nye ras.

Raset var rundt 100 meter bredt. Foto: Trond Pedersen

Kan vare i et døgn

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy sier til NRK at kommunen har sendt ut en SMS til de som bor i området, med informasjon.

Vestvågøy kommune har samlet kriseteamet, for å bistå. Foto: Rune Andreassen / Vestvågøy kommune

Situasjonen kan vare i et døgn, men nøyaktig hvor lenge det blir skal avgjøres av geologer. Personer i de berørte områdene kan samle seg på Fiskarheimen, og de tar også i bruk redningsskøyta for å frakte folk vekk fra rasområdet.

– Utfordringen er at veien er stengt, så vi bruker også båt for å evakuere, sier Solberg.

Han legger til at de har situasjonen under kontroll. Det er ingen tegn til at noen personer har blitt tatt av raset.

Kræmmervikveien ligger i Balstad i Vestvågøy i Nordland.

Ifølge vaktleder Emma Julseth Barfod i skredvarslinga, har det vært usedvanlig kaldt mens det har snødd i Lofoten. Det gjør at snøen blir luftig og at mengden blir større.

– Skredfaren vil sakte, men sikkert gå ned. Men når det er så kaldt som dette, tar det lang tid før det stabiliserer seg, sier Barfod.

Også evakuering i Flakstad

I tillegg til akuttevakueringen i Vestvågøy, pågår det en planlagt evakuering i Ramberg i Flakstad kommune, grunnet stor rasfare. Der har beboere i rasutsatte områder blitt bedt om å evakuere sine boliger, og ta opphold ved Ramberg skole.

Grunnet flere ras i Lofoten er E10 mellom Vareid og Flakstad stengt. Flakstad står nå uten veiforbindelse, og er derfor isolert.

Ordfører Hans Fredrik Sørdahl sier at de har god kontroll på alle som bor i kommunen.

– Vi har gått gjennom alle bygdene som er isolerte, og har oversikt over alle som bor i kommunen. Så vi har kontroll, sier Sørdahl.

Ordføreren forteller også at rådmannen tidligere i dag har måttet levere medisiner på døra til en som trengte det, fordi det ikke var noen andre som kunne gjøre det.