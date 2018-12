I familiebedriften i nord får de ansatte 100.000 kroner hver i julebonus

Det har vært et godt år både for bransjen og Ellingsen Seafood. Derfor synes administrerende direktør Line Ellingsen det er hyggelig å kunne dele det gode resultatet med dem som har vært med på å skape resultatet.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

– Næringen har gått veldig bra særlig de siste to årene. I tillegg har vi drevet veldig godt i 2018, vi har hatt få luseproblemer og har jobbet hardt med å forebygge, det ser vi har gitt resultater og da gir det også et godt økonomisk resultat som vi nå deler ut i en julebonus, sier hun til NRK.

Det er ikke bare Ellingsen Seafood som lar overskuddet dryppe på de ansatte i næringen, for to år siden delte oppdrettsselskapet Nova Sea ut 200.000 til hver av sine ansatte.

Første bonus i denne størrelsesordenen

– Vi vil havne på det samme nivåået i år som i 2017, men det har vært god drift og har delt ut bonus de senere årene men det er første gangen vi deler ut i denne størrelsesordenen. Det som er viktig for oss er at våre ansatte er fornøyd, og vi håper de er stolte av å jobbe hos oss, jeg håper at det ikke står og faller på om de får en bonus, sier Ellingsen.

Hun forteller at de etterstreber å være en god arbeidsgiver også i de øvrige 364 dagene i året.

– Nå når det er jul, er det fint å kunne gjøre noe ekstra når vi har hatt et godt år. Når vi har anledning til å gjøre det i år så gjør vi det, vi vet jo ikke om neste år blir like godt, sier hun.

Har jobbet hardt for å få bukt med lakselus

Den største utfordringen hos selskapet de siste årene har som for mange andre vært lakselus.

– Derfor har vi hatt et stort fokus på forebygging. Vi har slaktet ut nesten en hel lokalitet uten å avluse, og det vi har gjort av avlusning har vært gjort mekanisk. Fra å avluset 160 enheter har vi kommet ned på 25 enheter som er en betydelig reduksjon, sier Ellingsen.

Familiebedriften har rundt 100 ansatte og har drift i seks nordlandskommuner; Flakstad, Vågan, Tjeldsund, Hadsel, Lødingen og Tysfjord.

– Litt frem i tid jobber vi med et nytt settefiskanlegg som står ferdig våren 2020 på Flakstad, sier hun.