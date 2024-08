– Velkommen til Kirka frisør, interiør og kafe!

Det sier Marius Enoksen når NRK kommer på besøk i den tidligere metodistkirken i Sigerfjord i Nordland.

Kirken åpnet i 1922 og ble avvigslet i 2010.

Hundre år etter kirken ble innviet kjøpte Enoksen kirken for 700.000 kroner for å gi den et nytt liv. Det var ektemannen som kom på ideen og så gikk kjøpsprosessen veldig raskt.

– Det var på en tirsdag, og torsdag var salget i boks, forteller han.

Navnet på møtestedet i Sigerfjord ble døpt «Kirka».

Enoksen definerer ikke seg selv som veldig kristen, men han er glad i de kristne tradisjoner og går i kirken hver jul i hvert fall.

For Enoksen har det siste året vært hektisk, med fulle ordrebøker og god stemning. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Man må jo ta vare på bygget, hvis ikke hadde det vært en skam.

Kirkebygget er totalrenovert i tråd med kirkas gamle farger og stil. Alle vinduer og det elektriske anlegget er også skiftet, mens antikke møbler og andre gjenstander er kjøpt i antikkbutikker for å pynte opp.

Altertavla med bilde av Jesus fulgte med på kjøpet, men alterringen ble flyttet ved avvigslingen til et annet kirkested.

Fikk skjenkebevilling

I «Kirka» kan du sette deg i frisørstolen og få håret ditt klipt av Enoksen. Du kan også sette deg ned og ta en kopp kaffe og nyte et kakestykke. Innerst er det interiørbutikk.

I mai kom nyheten Enoksen har ventet på i stor spenning. Driftsutvalget i Sortland kommune ga tommel opp for skjenkebevilling i kirka – klasse én og to, altså øl og vin.

Han forteller at det var politisk uenighet da den ble politisk behandlet. De som var mot mente at kirkebygget ligger for nær skolen og veien, og at alkohol og fyll ikke passet i lokalet.

Den tidligere metodistkirken i i Sigerfjord i Sortland kommune. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Enoksen understreker han ikke liker ordet skjenking.

– Vi driver ikke på med skjenking her. Jeg serverer vin og øl på dagtid fram til klokka 20 på kvelden i en rolig atmosfære.

Bygdas n ye kjøpesenter

Kafekunde Arne Emil Iversen er født og oppvokst i Sigerfjord og kan mer om stedet enn de fleste.

– Jeg har faktisk gått på søndagsskole her, forteller han.

Arne Emil Iversen jobbet som lærer og hadde Marius Enoksen som elev. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Da Iversen gikk i 4. klasse brant skolen han gikk på, så da flyttet de undervisningen inn i metodistkirken.

– Nå er jeg ofte her for å drikke kaffe for det er ingen steder som du får så gode hjemmelagde kaker og god kaffe.

Iversen tror Kirka er veldig positivt for bygda. Han trekker frem at det er en fin plass for de som bor der fast, men også de som kommer hjem på besøk.

Enoksen forteller om god stemning og mye latter i det tidligere kirkebygget. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Klippe seg skal han ikke.

– Hehe, nei jeg har så lite hår at jeg ikke trenger å gå til frisøren lenger.

Trofast kunde

Marius Enoksen var ferdig utdannet frisør for 21 år siden. Helt siden da har han vært Gunnhilds faste frisør.

– Marius kjenner jo håret mitt, og så er han en morsom fyr, sier Gunnhild i frisørstolen.

Marius Enoksen har vært frisør i mer enn 20 år. Her sammen med frisørkunde Gunnhild i frisørsalongen i kirken. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det finnes ikke statistikk i Den norske kirke over hvor mange kirkebygg som er tatt ut av bruk som kirke. Men NRK får opplyst at det er svært uvanlig at dette skjer.

I andre kirkesamfunn derimot er det ikke uvanlig at bedehus og lignende får andre funksjoner.

Gunnhild synes den tidligere kirka er et unikt sted og da hun fikk høre at Enoksen hadde kjøpt bygget tenkte hun «at han måtte ha en sekk med penger».

– Sekken er tom Gunnhild! Men vi jobber med å fyll den opp igjen, ler frisøren.

For Enoksen har det siste året vært hektisk, men han forteller om en «kanonomsetning». Han har flere tanker om hva som kan komme inn i den gamle kirken.

– Så får vi se hvor Jesus tar oss, avslutter han.