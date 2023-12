I dag tar soldatene i Heimevernet på seg uniformene på jobb

På Byggtorget i Narvik har butikksjef Lars Ove Støvset på grønt i dag.

– Det er for å støtte opp og vise hvem vi som er i Heimevernet er, sier han og legger til at uniform-på-jobb-dagen gjør han stolt.

– Heimevernet tar opp mye av tida mi og jeg synes det er fint å vise kundene mine hva jeg holder på med.

– Og det er viktig å vise at hvis det skjer noe så er det jeg som står i butikken, hun som kjører bussen og han som jobber på sykehuset som skal forsvare landet vårt.

Heimevernet arrangerer i dag, 6. desember, «Uniform på jobben-dagen» for fjerde gang.

Stabssjef i Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16, Johnny Aronsen, sier en slik dag betyr mye.

– Det er viktig for oss å fortelle hva HV er og hvor mange som har en uniform å bære ved behov.

Aronsen forteller at det nasjonalt er over 40.000 kvinner og menn.

Han sier at HV er en del av det nasjonale forsvaret og en viktig bidragsyter mot det å ivareta beredskapen som nasjonen må ha i forhold til sikkerhetspolitikk og trusler.

– Som stabssjef betyr det masse at folk er stolte over å være i HV og legger til at dagen er en tung symbolhandling.

Særlig med dagens situasjon og uro i verden, mener han det er ekstra viktig å vise frem hva HV og hva man står for.