I dag leverte Bodø søknaden kulturministeren nektet å støtte

25. september vil det avgjøres om Bodø får lov til å smykke seg med tittelen Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Fredag har søknaden blitt levert til juryen i EU etter at byen ble prekvalifisert i fjor.

Men søknadsprosessen har ikke gått helt smertefritt for seg. Kulturminister Trine Skei Grande (V) gikk tidlig ut og avfeide Bodøs sjanser om å vinne fram.

Europeisk kulturhovedstad Ekspandér faktaboks Formålet med de europeiske kulturhovedstedene er å bidra til å knytte Europas befolkning tettere sammen, og å sette fokus på mangfoldet i europeiske kulturer.

I Norge fikk Bergen statusen i år 2000, mens Stavanger/Sandnes fikk den i 2008.

Siden 2011 har søknadene vært forbeholdt EU-land, men nå er det igjen åpnet for at andre europeiske land kan søke.

Bodø er godkjent som søkerby til europeisk kulturhovedstad i 2024

Hun mener søknaden blant annet mangler en god modell for hvordan det lokale næringslivet i Bodø skal kunne bidra med 100 millioner inn i kulturprosjektet.

Dette til tross for at hun ikke hadde lest søknaden.

– Stavanger klarte det. Men vi må huske at Stavanger var kulturhovedstad mens oljeeventyret var på topp. Det er ikke gitt at Bodø klarer det samme. I hvert fall mener vi det ikke foreligger en god nok plant for hvordan det skulle skjedd, sa Grande i fjor.

Stormen Bibliotek og Stormen konserthus, som ble åpnet i 2014, har blitt en viktig del av kulturtilbudet i Bodø. Nå vil byen søke om å bli europeisk kulturby i 2024. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Trenger ikke staten

I tillegg til Bodø er også Banja Luka og Mostar i Bosnia-Hercegovina prekvalifisert av juryen, og det er altså disse tre byene som nå skal konkurrere om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024.

Dersom Bodø skulle vinne frem, må de dele tittelen med to andre byer, en fra Estland og en fra Østerrike. Hvilke disse blir er ikke avgjort.

Arne Vinje, prosjektleder for Bodø 2024. Foto: Kristine Hoff / NRK

Prosjektleder for Bodø 2024 benekter ministerens påstander om at de ikke får nok penger fra næringslivet.

– Vi får 100 millioner fra fylket og kommunen, og vi har allerede samlet inn 24 millioner kroner. I tillegg har vi inngått ni intensjonsavtaler med flere forskjellige aktører. Vi har et næringsliv som mer eller mindre står i kø for å være med på laget.

Vinje forklarer at det er en fordel om staten hadde gått god for sin del av pengene nå.

Hvis det derimot viser seg at Bodø vinner, men ikke får støtte fra Grande, vil Bodø fremdeles kunne fortsette med prosjektet.

– Staten kommer til å behandle søknaden vår etter vi vet om vi blir Europeisk kulturhovedstad. Hvis vi ikke får støtte, så må vi nedjustere ambisjonsnivået i søknaden. Men vi kan få tittelen, med eller uten statens støtte.

Dette er delegasjonen som presenterer søknaden til Bodø 2024 Ekspandér faktaboks Ida Pinnerød Ordfører Bodø Tomas Norvoll Fylkesrådleder Nordland fylkeskommune Henrik Sand Dagfinrud Kunstnerisk ansvarlig Bodø 2024 Max Hoffmann Ungdommens fylkesråd Gro Bergrabb Domkantor Ellen Sæthre-McGuirk Professor Nord Universitet Trud Berg Biblioteksjef Stormen/Bodø 2024 Cecilia Persson direktør Sørsamisk teater Arne O Holm Redaktør High North News Merethe Nordheim direktør Bodø Næringsforum

Tar støtten for gitt

Bodø kan nå altså bli den første Europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Den endelige beslutningen tas av EU høsten 2019.

Ida Pinnerød holder Bodøs søknad til å bli Europeisk kulturhovedstad. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Kun to ganger tidligere har Norge vært tildelt kulturhovedstad. Det skjedde i Bergen i 2000 og Stavanger/Sandnes i 2008. Trondheim er også i prosessen av å søke til 2030.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, sier at hun tar for gitt at regjeringen støtter Bodø hvis den blir valgt ut nå til høsten.

– Jeg ser ikke for meg at regjeringen sier nei til å støtte dette økonomisk. Kommer vi gjennom dette nåløyet 25. september, så er jeg helt sikker på at vi får støtte nasjonalt.