I dag legger Avinor fram sin «masterplan» for gigantprosjektet

Ingen har sagt at å flytte en flyplass er enkelt, men torsdag skal Avinor presentere planene for hvordan prosjektet «Ny by, ny flyplass» i Bodø skal realiseres.

Planen deles opp i en samarbeidsavtale, masterplan og forskutteringsavtale.

Planene skal legges frem for de to andre samarbeidspartnerne i prosjektet, Bodø kommune og Forsvarsbygg. Samarbeidsavtalen som behandles på torsdag vil formalisere samarbeidet mellom de tre partene for å sikre at oppdragene utføres på best mulig måte.

I fjor ble det klart at Nasjonal transportplan bevilget 2,4 milliarder kroner til prosjektet. Det er ventet at den totale kostnadsrammen på å flytte flyplassen vil være på om lag fem milliarder kroner.

– Jeg ser fram til at bystyret skal gjøre den endelige behandlingen av disse sakene, sier ordfører Ida Pinnerød i pressemeldingen.

Forskuttering på 90 mill.

I pressemeldingen står det blant annet at flyplassen skal bygges på en sånn måte at det bidrar til størst mulig verdiskapning for samfunnet.

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen sier at de også er fornøyd med opprettelsen av en forskutteringsavtale, som gir forutsigbarhet i det innledende arbeidet med flyplassen.

De samlede kostnadene for skisse- og forprosjektfasen er foreløpig anslått til 90 millioner kroner, og omfatter prosjektering, flyplasstekniske utredninger, kartlegging av kulturminner, utgravingsarbeid, og lignende.

50 år i framtiden

Den såkalte masterplanen er i korte trekk en arealplan som viser hvordan planløsningen på best mulig måte kan utføres, samt hvordan utviklingsbehovet kan ivaretas i et 50-årsperspektiv.

– Masterplanen er et verktøy for skisseprosjektet som nå starter opp og vil danne grunnlag for arbeidet videre i prosjektet, sier konserndirektør i Avinor, Stine Ramstad Westby i pressemeldingen.

