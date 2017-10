I dag kommer PCI-avgjørelse

I dag kommer innstillinga fra Helse Nord-direktøren om et nytt hjertesenter i Nordland. PCI-senteret skal kunne gi et tilbud for utblokking av tette årer. Helse Nord trakk først saken etter sterke protester fra fagmiljøet i Tromsø, som fryktet svekking av fagmiljøet.