I dag har kommunen hatt full gjennomgang av saken til tre år gamle Troy

Tre år gamle Troy har cerebral parese og kan ikke gå, stå eller snakke ordentlig. Etter at mor Monica Tangen fikk avslag på søknaden om døgnkontinuerlig hjelp i hjemmet, stod valget mellom å klare seg uten hjelp i hjemmet eller å sende treåringen på institusjon.

Varaordfører Synne Bjørbæk i Bodø sier hun har kjemperespekt for Monica Tangen. – Det å se en mor ta vare på fire barn alene, og bære tre år gamle Troy opp og ned trappene, det gjør stort inntrykk. Foto: Ole Dalen / NRK

Varaordfører Synne Bjørbæk forteller til NRK i kveld at de torsdag har hatt full gjennomgang av saken, og at alle involverte parter i kommunen er enig om å finne en løsning som er til det beste for familien. Og som ikke involverer institusjonsplass.

– Vi må få på plass en løsning slik at de fortsatt får hjelp i hjemmet. Detaljene har vi ikke funnet ut av enda, men vi er opptatt av å finne fram til en god ordning. Vi skal nå ta kontakt med mor for å få i stand et nytt møte, sier Bjørbæk.

– Må en holdningsendring til

Tilbakemeldingene om at dette er en situasjon som ikke er unik for Monica Tangen og hennes familie, tar Bjørbæk på største alvor. Hun mener dette er en problemstilling som må løftes opp i den nasjonale debatten, og som ikke har fått nok oppmerksomhet i dag.

Fryktelig mange foreldre i Norge er fortvilte og opplever at det offentlige ikke stiller godt nok opp. Det må vi ta på alvor.

– Både politikere og folk som jobber i systemet må bli mer opptatte av disse problemstillingene, sier varaordføreren, og fortsetter:

– Vi kan ikke ha det slik at en skal være avhengig av ressurssterke pårørende som bruker hverdagen sin på å slåss. Det må en holdningsendring til.

Håper på endring

Monica Tangen er overveldet over responsen hun har fått, og forteller at hun for første gang på lenge ser lys i enden av tunnelen.

– Jeg håper det blir en endring i bevilgningene og at det rettes søkelys mot familier som oss høyt oppe i det politiske systemet. Slik det er nå er det fryktelig vanskelig og tungrodd. Du blir så sliten av systemet.

– Jeg klarer å ta denne kampen, men jeg tenker at det er mange der ute som rett og slett er så sliten at de gir opp.

– At vi går i front med vår sak håper jeg bidrar til å rette søkelys på problematikken, slik at flere får hjelp. Det er ikke alle som nødvendigvis tar den kampen jeg tar, sier Monica Tangen. Foto: Vilde Bratland Erikstad

Rett til å vokse opp hjemme

Politisk leder Tove Linnea Brandvik i Uloba, en ideell organisasjon som jobber for at de med assistansebehov skal kunne leve et fritt og selvstendig liv, sier barn har en selvstendig rett til å vokse opp i eget hjem sammen med familien.

– Barns rett til å få bo sammen med sin egen familie kan ikke være betinget av at foreldrene har ressurser i form av økonomi eller overskudd til å finne ut av en jungel med ulike instanser når behovet oppstår.