I dag går fristen for å søke videregående ut – dette bør du tenke på

– Jeg har søkt studiespesialiserende mest fordi jeg er usikker på hva jeg vil bli. Yrkesfagene frister ikke meg noe særlig, sier Amina-Louise Persen (15) fra Steigen.

Aldri før har så mange i Norge fullført og bestått videregående opplæring som i fjor. 1. mars er det frist for å søke ordinært inntak til videregående skoler neste skoleår. Som søker til Vg1 rangerer du tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Derfor er det viktig å tenke nøye over hva som står først og sist.

Hovedregelen ifølge Vigo.no er at elevene skal søke og få tilbud om skoleplass i fylket de bor i. Flere må likevel flytte fra mindre steder og til større byer for å få et tilpasset utdanningstilbud.

– Vær engasjert og nysgjerrig!

Rådgiver Tommy Strøm ved Bodin videregående skole forteller at det er ikke alltid lett å forutse hvilke utdanningsprogram de unge velger. Han forsøker å veilede ungdommene til å velge etter interesse og forutsetninger.

– Det er ikke lett å vite på forhånd hva som blir populært, og hva som ikke får så mange søkere. Derfor er vi forsiktige med å fastslå snittet når ungdommer spør før søknadsfristen. Vi vet jo aldri helt sikkert, forteller Strøm.

Det beste er en bra fordeling blant de ulike mulighetene, men det skader ikke å tenke på fremtiden og hva som kan bli viktig for samfunnet. Vær engasjert og nysgjerrig på ditt valg er hans viktigste tips.

STUDIESPESIALISERING: Håkon Magnussen søkte få dager før fristen. Foto: PRIVAT

Spør gjerne venner, familie og en rådgiver om tips og råd, men velg selv. Å undersøke utdanningsprogrammene grundig på forhånd er uansett lurt, sier Strøm.

– Husk at det finnes en endringsfrist frem til 1. april dersom du skulle angre på valget eller ønske endringer. Men det må begrunnes og dokumenteres, forklarer Strøm.

En som har valgt utdanningsprogram med tanke på videre utdanning er 15-årige Håkon Magnussen fra Bodø.

– Jeg søkte faktisk i går. Mitt førstevalg er studiespesialiserende ved Bodø videregående skole. For meg gir det flest muligheter for de yrkene jeg er interessert i, sier Magnussen.

Flere valgmuligheter

Ulike yrkesfag, studiespesialisering, idrettsfag, medier og kommunikasjon er blant de 13 valgmulighetene når en 10.-klassing søker seg til videregående opplæring. Men det er ikke alltid like enkelt å bestemme seg for hva en vil.

HAR SØKT YRKESFAG: Mia Savstad (f.v.) og Tiril Lund Christensen har begge valgt yrkesfag. Bodøjentene har planene klare. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

Selv om yrkesfagene ikke frister alle, så synes venninnene Mia Savstad (15) og Tiril Lund Christensen (15) at et slikt utdanningsprogram passer dem. De søkte for flere uker siden, og er fornøyde med valgene.

– Jeg har søkt design- og håndverk, helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag, i den rekkefølgen. Jeg liker å drive med kunst og form, derfor ble førstevalget slik, forteller Lund Christensen.

Savstad søkte helse- og oppvekstfag. Hun er en av ungdommene som tenker tidlig på hva hun vil etter videregående og har funnet en relevant yrkesfaglig linje, etter litt inspirasjon fra familien.

– Målet er å bli sosionom senere, slik som mamma. Derfor er helse- og oppvekstfag relevant for min del, sier Savstad.

Fristen midt i vinterferien

For store deler av landet er det vinterferie denne uken og frykten om at en frist kan bli glemt av ferieglade ungdommer er reell.

– Hos oss har rådgiveren vært innom hver onsdag for minne oss på å søke før fristen, sier elev Håkon Magnussen.

Den offentlige nettsiden og søkerportalen for videregående opplæring, Vigo.no var nede i to timer dagen før fristen, melder VG. Problemene ble løst raskt, og fristen er fremdeles 1. mars klokken 24.00.