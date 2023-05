Tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool viser at det vil være gratis strøm i Trøndelag og nordover halve døgnet. I tillegg kommer én time med en strømpris på 0 kroner. Det er rekord i antall timer med negativ strømpris på ett døgn, ifølge Europower.

– Det er en kombinasjon av at det er snøsmelting, og det har man ikke mulighet til å kontrollere. Så er det så pass varmt at forbruket har falt mye, man har et lavt forbruk. Når man kombinerer det med vind og tilsiget, så dekker det hele forbruket.

Det sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til NRK.

Ifølge Europower er det ventet at vindkraften i Sverige og Finland bidrar til overproduksjon av strøm.

Strømkostnader nå Strømpriser for Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Prisene oppgitt er omtrentlige og vil aldri bli helt presise. Dette er fordi 1), ulike strømleverandører har litt forskjellige priser, og 2), hvor mye strøm de ulike artiklene bruker er et estimat, og vil aldri stemme 100% for alle type varmeovner, vaskemaskiner, stekeovner, og dusjer. Les mer om utregninger og forbehold her. Med strømstøtte Steke pizza 0,6 kr 25 min.

Dusje 6,4 kr 10 min. / 100 liter vann

Vaske klær 0,8 kr En vask

Varmeovn 1,6 kr 1000w, en time

Og det nyter Nord-Norge og Trøndelag godt av. Snittprisen vil være på rundt 0,2 øre.

Må betale nettleie

Men helt gratis blir strømmen ikke. For nettleie og avgifter må betales.

Det er heller ikke slik at man faktisk får overført penger fra kraftselskapene for å bruke strømmen. For har man en spotprisavtale regner strømselskapene ut gjennomsnittsprisen.

Så bruker man strøm i perioden med gratis eller negativ strømpris, vil dette bidra til å trekke den totale snittprisen ned.

Det koster for strømselskapene å produsere kraft. Selv om prisen er lav. Blir vannmagasinene overfylt, kan det ende med at man ikke får brukt all kraften, at man bare må la vannet gå forbi turbinene og kaste vannet på havet.

Men likevel kan strømselskapene ha inntekter:

– Det er et fenomen at norske produsenter har solgt opprinnelsesgarantier. Det betyr at de har fått 4 til 5 øre for kraften de har solgt. Derfor kan det være lønnsomt å produsere vannkraft med negativ pris, sier Lilleholt.

Mens Trøndelag og Nord-Norge kan glede seg over lave priser, er status en annen litt lenger sør i landet.

Her er snittprisen på 82,6 øre per kilowattime. Maksprisen vil være på litt over kronen.

Tor Reier Lilleholt er analysesjef i Volue Insight. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Lavere forbruk

Nord-Norge produserer opptil 28 terawatt (TW) kraft i året, men bruker kun 20 TW i regionen, ifølge Statnett.

Overskuddet tilsvarer omtrent halvparten av hele Norges kraftoverskudd i 2021. Mye av dette kraftoverskuddet sendes til Sverige.

– Akkurat nå er det et press i tilsiget av vann. Det vil bli lavere etter hvert som snøen smelter. Samtidig blir gjerne forbruket lavere i feriemånedene, sier Lilleholt.

Været bidrar

Et lavere forbruk, bidrar også til lavere priser. Når det gjelder prisene mot sommeren, mener Lilleholt at været vil få stor betydning.

– Prisene vil være væravhengig, og i sør vil det svinge veldig. Her kan man oppleve priser mellom 80 og 0 øre, med en stabil gjennomsnittlig pris på 50–60 øre. I Nord-Norge vil den være lavere.

Ifølge NVE er fyllingsgraden i magasinene i Nord-Norge nå 32,5 prosent. Samme tid i fjor var den på 36,9 prosent. Analysesjefen mener at prisene etter hvert også vil bli høyere i nord.

– Det kan skje når vannoverskuddet er brukt opp. Det er mindre vann i magasinene enn i fjor, sier han.

Mens for magasinene i Norge sett under ett ser det bedre ut. Ifølge NVE er fyllingsgraden nå på 29 prosent, samme tid i fjor var den på 23,4.